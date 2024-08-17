Политический активист Алексей Павлов: „мы вышли в очередной раз сказать, что Путин убийца“

Мы вышли в сегодня, потому что уже полгода, как убили Алексея Навального, 20-го числа как раз будет годовщина его отравления (признаки отравления появились у Навального 20 августа 2020 года при перелете из Томска в Москву, позднее стало известно, что его отравили веществом „Новичок“ - прим. RusDelfi). И тут Следственный комитет России предоставил вчера документы, что якобы Алексей Навальный просто умер от сердечной аритмиии. Хотя врач, который его вытаскивал с того света, говорил, что это ерунда, не мог он умереть от комплексов заболеваний и аритмии умереть. В общем, мы вышли в очередной раз сказать, что Путин убийца, и отдать память Алексею Навальному, вышли в его честь.