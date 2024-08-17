"Собачники обнаглели!": уместно ли приводить собак на пляж?
Житель Таллинна Иван пожаловался в редакцию „МК-Эстония“:
Живу на Пельгуранна и замечаю, что Штромка превратилась не в зону отдыха людей, а в зону выгула собак. Люди уже и не знают, куда им деваться. Идет мама с ребенком, а навстречу собака без намордника!..
И уместно ли приводить собак на пляж?
А из окна я вижу, как у дома на Пельгуранна, 59, собачники настолько обнаглели, что тренируют своих собак прямо на детской площадке.
Я обращался в МуПо, жаловался, что собаки в общественной зоне без намордников, мне там сказали, что намордник должен быть на собаке только в общественном транспорте. Это действительно так?
От редакции:
„Намордник действительно должен быть на собаке только в общественном транспорте, и если собака находится на привязи, – говорит главный инспектор Муниципальной полиции Шахрияр Абдуллаев. – Согласно § 3 части 2 правил содержания в Таллинне кошек и собак, животные в общественных местах должны обязательно находиться при этом на поводке или в переноске, которые не угрожают их здоровью и из которых они сами выбраться не смогут. При прогулках с кошками и собаками в общественных местах нужно вести себя так, чтобы не подвергать ни людей, ни животных опасности. Собака может быть без поводка или переноски только на площадке для выгула собак“.
Он добавляет: „Таким образом, по закону, собака не может находиться в общественном месте без поводка – только на предназначенных для собак площадках. Это касается всех собак – вне зависимости от их размера или возраста“.
„К сожалению, не все владельцы животных – законопослушны, и нам поступает очень много жалоб на собак, которые находятся в общественных местах без поводка, – констатирует Шахрияр Абдуллаев. – Это приводит к тому, что страдают и люди, и животные – собака кусает людей, собаки дерутся между собой. Именно потому, что собака находится в общественном месте без поводка“.
„На территории прибрежного парка на Штромке нет знаков, запрещающих выгул собак. Однако такие знаки есть у пляжа, – комментирует советник по связям с общественностью управы Пыхья-Таллинна Виолетта Ланман. – Согласно таллиннским правилам содержания домашних животных, собаки в общественном месте всегда должны быть на поводке. Если это правило не соблюдается, то можно обратиться в МуПо“.
Ближайшие к Штромке специализированные площадки для выгула собак расположены в парке Карьямаа и Коплиском парке Казе, напоминает Ланман всем владельцам собак Пыхья-Таллинна.
По словам сотрудников береговой охраны, люди довольно часто приходят на пляж с животными, причем вне зависимости от погоды, отмечает Максим Тууль, представитель G4S Eesti.
„В этом сезоне правила чаще нарушают скорее разные люди, а в прошлом году было довольно много тех, кто чуть ли не каждый день невозмутимо шел на пляж с животным мимо штаба береговой охраны“, – отметил Хуго Похлак из береговой охраны пляжа Какумяэ.
„Посетителей с животными приходится призывать к порядку не менее двух-трех раз в день, а в теплые дни – намного чаще“, – сообщает Мати Мансберг, работающий в береговой охране G4S на Эмайыги.
По словам береговых охранников, самое частое оправдание – что человек не знал.
„Пребывание домашних животных на общественных пляжах регулирует местное самоуправление, – поясняет Тууль. – Запрет на пребывание животных на пляже обычно связан с безопасностью всех отдыхающих и гигиеной. Обычно часть побережья специально отводится для купания с домашними любимцами“.
Популярные места для купания собак в Таллинне: полоска берега от Русалки в сторону Пирита, участок побережья длиной 150 метров от мола Меривялья в сторону Виймси, участок побережья длиной около 150 метров, расположенный в близости к концу улицы Сепа в Пыхья-Таллинне, и северо-восточное побережье озера Раку. В Какумяэ такое место находится на оконечности полуострова, за пределами пляжа.
На Эмайыги животных можно приводить на территорию за пределами официального пляжа. Берег в большинстве мест – пологий, поэтому купаться с собакой безопасно.
В Пярну с собакой можно находиться на территории от зоны для серфингистов в сторону района Май, а также от женского пляжа до пирса. Неподалеку от пляжа Вереви есть место для купания Пайсъярве, которое идеально подходит для собак и других животных.
За информацией о том, где разрешено находиться с домашним животным, можно обратиться и к береговой охране.
„Обычно человек просто не был в курсе правил пляжа и продолжает прогулку где-нибудь в другом месте. В разные годы на пляжи приводили не только собак и кошек, но и многих других животных – от кроликов и лошадей до экзотических удавов и аллигаторов. Всем этим животным – не место на общественном пляже“, – добавляет Тууль.