"Собачники обнаглели!": уместно ли приводить собак на пляж?

От редакции:

„Намордник действительно должен быть на собаке только в общественном транспорте, и если собака находится на привязи, – говорит главный инспектор Муниципальной полиции Шахрияр Абдуллаев. – Согласно § 3 части 2 правил содержания в Таллинне кошек и собак, животные в общественных местах должны обязательно находиться при этом на поводке или в переноске, которые не угрожают их здоровью и из которых они сами выбраться не смогут. При прогулках с кошками и собаками в общественных местах нужно вести себя так, чтобы не подвергать ни людей, ни животных опасности. Собака может быть без поводка или переноски только на площадке для выгула собак“.

Он добавляет: „Таким образом, по закону, собака не может находиться в общественном месте без поводка – только на предназначенных для собак площадках. Это касается всех собак – вне зависимости от их размера или возраста“.

„К сожалению, не все владельцы животных – законопослушны, и нам поступает очень много жалоб на собак, которые находятся в общественных местах без поводка, – констатирует Шахрияр Абдуллаев. – Это приводит к тому, что страдают и люди, и животные – собака кусает людей, собаки дерутся между собой. Именно потому, что собака находится в общественном месте без поводка“.

„На территории прибрежного парка на Штромке нет знаков, запрещающих выгул собак. Однако такие знаки есть у пляжа, – комментирует советник по связям с общественностью управы Пыхья-Таллинна Виолетта Ланман. – Согласно таллиннским правилам содержания домашних животных, собаки в общественном месте всегда должны быть на поводке. Если это правило не соблюдается, то можно обратиться в МуПо“.

Ближайшие к Штромке специализированные площадки для выгула собак расположены в парке Карьямаа и Коплиском парке Казе, напоминает Ланман всем владельцам собак Пыхья-Таллинна.

По словам сотрудников береговой охраны, люди довольно часто приходят на пляж с животными, причем вне зависимости от погоды, отмечает Максим Тууль, представитель G4S Eesti.