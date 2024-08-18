Август – месяц раков! Как полакомиться свежевыловленным деликатесом, не нарушая при этом закон?

При покупке разрешения следует хорошо продумать, где и когда вы планируете ловить раков. Ведь уже купленное разрешение нельзя отменить или изменить.

По словам Кескюла, стоит помнить, покупка рыболовной карты не гарантирует улов в конкретном водоёме: „Прежде чем приобрести право на ловлю, стоит убедиться, что в водоёме действительно возможно ловить раков в желаемое время, поскольку некоторые водоемы в засушливое лето могут обмелеть“.

В этом году ограничено количество рыболовных карт для ловли раков на Сааремаа, озерах Пангоди, Вяйнъярв, Ахеруярв, Пюхаярв, Казарица и реках Пярну, Реопалу, Выханду, Вяйке-Эмайыги. Один человек может купить только одну рыболовную карту для рыбалки на Сааремаа или в водоемах, где ограничено количество выдаваемых рыболовных карт.

„Учёные Эстонского университета естественных наук ранее указывали на то, что верхняя граница улова на одного человека – 75 раков – это слишком много. Популяцию раков необходимо сохранять, – подчеркивает специалист. – Установленный лимит в 25 раков разрешённого для лова размера не является большим ограничением – вы получите опыт ловли и вкусовые впечатления. Слишком маленьких раков ловить в любом случае нельзя, надеемся, что новый лимит на вылавливаемых раков поможет избежать этого“.

Старший специалист отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Мярт Кескюла говорит, что самое большое изменение в этом году – повышение верхнего предела вылова, который установлен для сохранения популяции раков. Это значит, что каждый рыбак на основании одной рыболовной карты может выловить до 25 раков.

Не более 25 раков в день

Кроме того, ловля запрещена на некоторых других конкретных водоемах. Ловить раков можно только на основании рыболовной карты. Необходимые рыболовные карты можно приобрести на сайте www.kalaluba.ee

Продажа разрешений на ловлю раков на 2024 год началась уже 1 июля, а ловля разрешена только с 1 по 31 августа. Это можно делать во всех уездах, кроме Хийумаа, где с 2022 году ловля раков запрещена.

„Всего лишь за 3,5 месяца 2023 года работники Департамента окружающей среды извлекли из водоемов 85 снастей, которые были идентифицированы как раколовки, владельцев которых установить не удалось. Трудно назвать точное количество раков, выпущенных из ловушек обратно на волю, но их наверняка были сотни. В прошлом году природоохранные ведомства возбудили более 30 дел о правонарушениях, связанных с незаконным выловом раков“, – отмечает Мярт Кескюла.

Хотя ловить раков разрешено только в августе, и то далеко не везде, браконьеры и в другие месяцы не дремлют.

За нарушение правил ловли раков может быть наложен штраф до 1200 евро. Если незаконно выловлено значительное количество раков, можно ожидать и уголовного наказания.

Переселение раков в другой водоем с точки зрения предотвращения распространения болезней и чужеродных видов раков не допускается.

Одна рыболовная карта позволяет выловить в 2024 году до 25 раков соответствующего требованиям размера. Минимальный размер речного рака – 11 см, измерения следует проводить от кончика головы до конца хвостовой пластины, без учета волосков. Для получения точного размера рака следует положить на спину на измерительную доску. Раков меньшего размера необходимо немедленно выпустить обратно в воду.

Одно разрешение действует 24 часа. По умолчанию время начала действия разрешения – 17:00, но при покупке разрешения его можно изменить. После покупки это будет сделать невозможно.

„Лимит разрешений уже исчерпан на водоемах Сааремаа, Тартумаа, Вырумаа, Пылвамаа, Ярвамаа и Валгамаа, – говорит Мярт Кескюла. – Однако разрешения на ловлю раков в водоемах, где ограничения не установлены, по-прежнему можно получить. Этих карт хватит всем“.

Хотя в целом количество рыболовных карт на ловлю раков не лимитировано, в водоемах с повышенной промысловой нагрузкой существуют ограничения – туда можно купить только одно разрешение.

„Если говорить о модели, то я бы рекомендовал компактные изделия, которые можно легко разобрать и собрать и которые будут занимать минимум места в вашем автомобиле, лодке или рюкзаке. К такому типу можно отнести раколовки-“гармошки“ и раколовки-цилиндры, с каркасом из пружинной проволоки, – советует рыбак. – Для установки ловушки также понадобятся верёвка и буй. Буй можно приобрести в том же магазине, а можно немного сэкономить и использовать обыкновенную пластиковую бутылку“.

Первое, с чего нужно начать, по мнению Хорохонова – это выбрать подходящую раколовку или рачевню. Магазины перед сезоном подготавливаются основательно, и выбрать ловушку под свой кошелёк не составит большого труда. Но, как заверяет Сергей, лучше всего сразу купить максимально разрешенное количество – 5 штук, так как на одну раколовку поймать достойный улов не получится.

„Ловлей рака на территории Эстонии я впервые заинтересовался в 2016 году. Тогда ещё не было лимитов на количество пойманного деликатеса, а лицензия стоила всего лишь 3 евро за одну раколовку в сутки, – вспоминает Сергей. – Теперь же нужно заплатить от 15 до 20 евро, и неважно, сколько у тебя раколовок: одна или пять. Так же и с лимитом: сначала 100 штук, затем 75, а в этом году и вовсе разрешено взять только 25 раков. Все эти изменения ведут лишь к одному – росту браконьерства“.

Сергей Хорохонов – бывалый рыбак и раколов. У Сергея – свой канал на Youtube, который называется Sergo fishing. На канале, у которого – более 6 тысяч подписчиков, Сергей делится своим опытом как рыбной, так и „рачьей“ ловли.

„Инспекции будут продолжаться в течение всего лета, а также осенью, когда у раков начинается период спаривания, – заверяет Кескюла. – Если вы заметили подозрительную активность возле водоемов, сообщите об этом по телефону 1247“.

По словам специалиста, контроль за ловлей раков является очень ресурсозатратным, так как инспекторы Департамента окружающей среды в сотрудничестве с волонтерами начинают проверки уже с Иванова дня.

Сергей добавляет: „Но не забывайте, что на любом из этих приспособлений обязательно должен быть нанесён личный код владельца. При отсутствии кода рыбоохрана вправе изъять ловушки из водоёма, а добычу отправить в родную стихию“.

Приманка для рака

На что же ловить раков? Сергей отмечает: „Здесь фантазии нет предела – кто на что горазд, как говорится. Ловят рака на чеснок, дыню, арбузные корки, помидоры, сырую курицу, печень, мидии, и даже на улиток. Моя же практика показывает, что залог успеха – это именно сырая рыба“.

По его словам, лучше всего подойдут карась и лещ. Чем особи крупнее, тем лучше, так как запах – более насыщенный.

„Одной крупной рыбы (1,5 – 2 кг) вполне хватит на все пять раколовок, – отмечает Сергей. – Можно приобрести и готовую приманку в магазине, которую изготавливают из рыбного фарша и прессуют в брикеты. Но отдать за такое ведерко приманки вам придется от 10 до 20 евро“.

Как и где установить раколовки?

Сергей объясняет, что существует два варианта установки ловушек: береговая ловля и ловля с плавсредства.

Тростниковые, камышовые и хвощовые зоны водоёма – это потенциальные места кормёжки ночного хищника. Стоит обратить внимание и на места с бревенчатыми завалами и каменными грядами.

„Многие думают, что чем глубже – тем лучше, но это не совсем так, – отмечает опытный рыбак. – Ночью рак в поисках пищи выходит на мелководные участки водоёма. Для установки раколовок вполне достаточно глубины по пояс, а в большинстве случаев – и вовсе по колено“.

Сергей рассказывает, что сам в последнее время перешел на ловлю рака именно с плавсредства, так как в сезон ловли раков народу по берегам – настолько много, что можно даже не найти места. А ловля с лодки позволяет добраться до самых укромных и диких мест.

„При хорошем знании водоёма всегда можно добраться до мелководной банки, поросшей редкими растениями либо тростником, ведь такие уголки являются излюбленными местами обитания членистоногих“, – отмечает Хорохонов.

Ни клешни, ни панциря!