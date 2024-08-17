Где взять деньги? Что говорят политики о налоге на оборону и нехватке 1,6 млрд евро на боеприпасы

Раймонд Кальюлайд, Социал-демократическая партия

На протяжении всей моей политической карьеры, начиная с 2016 года, я придерживаюсь мнения, что мы должны проводить консервативную фискальную политику, что означает, что мы должны избегать чрезмерных государственных расходов и чрезмерных бюджетных дефицитов. Я бы предпочел, чтобы у нас был бюджетный профицит, то есть чтобы наши расходы были меньше, чем поступления от налогов.

К сожалению, правительства Эстонии принимали решения, которые увеличивали государственные расходы, что привело к значительному бюджетному дефициту. Кстати, мы действительно увеличили расходы на оборону, но это – лишь малая часть дефицита. Дефицит в основном вызван политическими популистскими решениями прошлого.

Я бы предпочел находиться в ситуации, когда не было бы необходимости вводить новые налоги. Если мы не можем избежать новых налогов, то мы должны обеспечить нахождение сбалансированного и прозрачного решения, которое будет понятно людям.

Цифра в 1,6 миллиарда является несколько произвольной. Я считаю, что когда говорят: „Это – разовые расходы, и когда мы найдем эти недостающие 1,6 млрд, это решит все наши проблемы в обороне“, это вводит людей в заблуждение.

Мы должны рассматривать этот вопрос следующим образом: в настоящее время Эстония тратит 3,4% ВВП на оборону. Это – почти в два раза больше, чем 2%, согласованные в НАТО. Это много, если сравнивать нас с другими странами НАТО. Но в то же время, расходы на оборону стран НАТО во время холодной войны составляли в среднем более 4% ВВП. И сейчас у нас – не холодная война, а настоящая горячая война.

Пока многие европейские страны тратят на оборону всего 2% или даже меньше, Россия тратит около 7% ВВП на свою армию. Можем ли мы сказать, что у нас есть надежное сдерживание без увеличения расходов на оборону? На мой взгляд, мы не можем утверждать, что у нас есть надежное сдерживание без дополнительных инвестиций в наши военные возможности. Не только в Эстонии, но и во всех странах НАТО.