МК Эстония
17.08.2024, 20:05

Где взять деньги? Что говорят политики о налоге на оборону и нехватке 1,6 млрд евро на боеприпасы

 
МК Эстония
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: (c) Marek Paju, 2024

Первые упоминания о возможном введении налога на оборону промелькнули еще в марте. 6 марта тогдашний министр финансов Март Вырклаэв сетовал, что денег в госбюджете нет, а тогдашний министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал: „Пару лет назад мы внесли предложение, которое касается налога на гособорону в широком понимании“. Затем о налоге на оборону заговорил тогдашний глава Сил обороны Мартин Херем, который в апреле сказал, что расходы на оборону должны быть увеличены до 5% ВВП. А 13 июня грянул скандал: выяснилось, что Эстонии не хватает 1,6 млрд на закупку боеприпасов. Где же взять эти деньги и что они думают о налоге на оборону, „МК-Эстония“ узнала у представителей разных политических партий.

Раймонд Кальюлайд, Социал-демократическая партия

Раймонд Кальюлайд

На протяжении всей моей политической карьеры, начиная с 2016 года, я придерживаюсь мнения, что мы должны проводить консервативную фискальную политику, что означает, что мы должны избегать чрезмерных государственных расходов и чрезмерных бюджетных дефицитов. Я бы предпочел, чтобы у нас был бюджетный профицит, то есть чтобы наши расходы были меньше, чем поступления от налогов.

К сожалению, правительства Эстонии принимали решения, которые увеличивали государственные расходы, что привело к значительному бюджетному дефициту. Кстати, мы действительно увеличили расходы на оборону, но это – лишь малая часть дефицита. Дефицит в основном вызван политическими популистскими решениями прошлого.

Я бы предпочел находиться в ситуации, когда не было бы необходимости вводить новые налоги. Если мы не можем избежать новых налогов, то мы должны обеспечить нахождение сбалансированного и прозрачного решения, которое будет понятно людям.

Цифра в 1,6 миллиарда является несколько произвольной. Я считаю, что когда говорят: „Это – разовые расходы, и когда мы найдем эти недостающие 1,6 млрд, это решит все наши проблемы в обороне“, это вводит людей в заблуждение.

Мы должны рассматривать этот вопрос следующим образом: в настоящее время Эстония тратит 3,4% ВВП на оборону. Это – почти в два раза больше, чем 2%, согласованные в НАТО. Это много, если сравнивать нас с другими странами НАТО. Но в то же время, расходы на оборону стран НАТО во время холодной войны составляли в среднем более 4% ВВП. И сейчас у нас – не холодная война, а настоящая горячая война.

Пока многие европейские страны тратят на оборону всего 2% или даже меньше, Россия тратит около 7% ВВП на свою армию. Можем ли мы сказать, что у нас есть надежное сдерживание без увеличения расходов на оборону? На мой взгляд, мы не можем утверждать, что у нас есть надежное сдерживание без дополнительных инвестиций в наши военные возможности. Не только в Эстонии, но и во всех странах НАТО.

Лаури Лаатс, председатель парламентской фракции центристов и заместитель председателя Центристской партии

Лаури Лаатс

В финансовых делах государства у нас левая рука не знает, что делает правая. Нам постоянно говорят о том, что во всех областях наблюдается нехватка средств, правительство лихорадочно пытается латать дыры в бюджете за счет повышения имеющихся и введения новых налогов, а потом вдруг выясняется, что с прошлого года в госбюджете остались неиспользованными 2,2 млрд евро (!), из которых 750 млн евро приходится на долю министерств. Совершенно очевидно, в финансовых делах государства царит хаос.

Поэтому прежде, чем планировать введение очередных налогов, необходимо понять, какова ситуация на самом деле, и только тогда можно предпринимать какие-либо шаги.

В том, что принимаемые вслепую решения – я имею в виду прежде всего налоговую политику нынешнего правительства – наносят экономике ущерб, мы уже имели возможность убедиться. Последствия продолжающегося третий год подряд экономического спада, наверняка, успел ощутить на себе если не каждый, то подавляющее большинство.

Все принятые в течение последних полутора лет коалицией решения (урезание семейных пособий, повышение налогов, обложение налогом пенсий, введение автоналога и т. д.) поставили под удар наиболее уязвимые группы населения: многодетные семьи, пенсионеров, сельских жителей, людей с низкими доходами. И, похоже, коалиция намерена продолжать следовать этому курсу: Кая Каллас заявила, что неплохо бы понизить не облагаемый налогом минимум. Однако отмена безналогового минимума означает, что получающие „минималку“ потеряют до 20% нетто-зарплаты (с учетом других налоговых изменений). В то же время правительство почему-то в упор игнорирует возможности безболезненно для населения увеличить доходы бюджета.

Это, во‑первых, налог на прибыль банков, который принес бы в госбюджет полмиллиарда евро – о его необходимости наша фракция в парламенте говорит уже не один месяц, но Кая Каллас нашла массу отговорок, почему нельзя мешать банкам процветать. Однако в Литве, которая ввела банковский налог, теперь – самый высокий в странах Балтии уровень жизни, ее экономика растет, и ни один банк оттуда не ушел.

Во-вторых, если отказаться от обещанной реформистами отмены „налогового горба“, то высвободятся 500 млн евро в год. Только одна эта мера позволила бы отказаться и от автоналога, и от поборов с пенсионеров.

И, в‑третьих, введение цифрового налога обязало бы крупнейшие компании платить налог с рекламы и других услуг, продаваемых в Эстонии. Такой налог ввела, к примеру, Франция, но правительство Эстонии решило вместо этого повысить налог с оборота для гостиниц. А Google и Facebook, как и банки, у нас почему-то неприкосновенны.

Деньги нужно брать там, где они действительно есть, однако, к сожалению, нынешняя коалиция все глубже залезает в карманы простых людей. Но перед тем, как предпринимать любые шаги, необходимо четко понимать, в каком состоянии находятся финансовые дела государства. До сих пор правительство совалось в воду, не зная броду. Результат налицо.

Алексей Яшин, член правления партии Eesti 200

Алексей Яшин

В свете последних событий и назначения в должность нового премьер-министра с его кабинетом, можно говорить с уверенностью, что временный налог на оборону будет введен. Новый коалиционный договор предусматривает временное повышение налога с оборота на дополнительные 2%, повышение налога на прибыль для предприятий на 2%, а также увеличение подоходного налога для частных лиц также на дополнительные 2%. Причем подоходный налог для частных лиц будет установлен в обход не облагаемого налогом минимума, а значит – может коснуться всех жителей страны, которые получают официальный доход.

Временные налоги планируется ввести с начала 2026 года до конца 2027 года, что принесет в государственную казну около 1,6 миллиарда евро и покроет всю потребность сектора обороны на ближайшее время.

Возможно, некоторые детали будут уточнены. К примеру, исключения для части населения с более низкими доходами. В каком виде будет введено исключение – еще неясно. Без каких-либо анализов могу предположить, что исключения могут быть приняты для людей с заработком менее 1000 евро брутто или же при доходе в размере минимальной заработной платы.

Уверен, что преобладающее большинство жителей Эстонии, разумеется, не поддерживает повышение каких-либо налогов. Было бы странно, если поддержка по этому вопросу была бы выше. Однако тема обороны страны и готовность к каким-либо конфликтам на территории Эстонии в контексте продолжающейся войны в Украине все еще остается одной из самых горячих тем в сердцах и головах жителей страны. Поэтому люди в каком-то объеме все еще готовы терпеть дополнительные налогообложения.

Самое главное – чтобы дополнительный налог был действительно временным и только на два года. В противном случае институт правительства окончательно утратит доверие в глазах абсолютного большинства.

Из видимых альтернатив есть возможность взять дополнительный кредит в течение следующих лет на сумму в 1,6 миллиарда евро. Однако с точки зрения финансового состояния страны и будущего экономики, правительство считает более целесообразным взять эти деньги из кошелька жителей Эстонии.

Не стоит забывать, что Эстония в любом случае берет каждый год дополнительный государственный кредит. А выплаты по процентам составляют уже около 1% от ВВП, то есть примерно 400 миллионов в год.

„Правые“: собираемые на нужды обороны налоги в сферу безопасности не попадут

Партия „Правые“ из текста коалиционного договора сделала вывод, что правительство, говоря о безопасности, будет тратить деньги на проекты с партийно-политическими целями. При этом механизма, позволяющего направить дополнительные средства, полученные за счет резкого повышения налогов, на нужды обороны страны, на самом деле не существует, передает BNS.

„Налог на безопасность – это очень приятная тема для разговора, кто же не хотел бы внести свой вклад в оборону Эстонии! К сожалению, это – только красивые слова, потому что коалиционный договор по сути его не поддерживает, – заявил заместитель председателя партии „Правые“ Сийм Кийслер. – Новые члены правительства недвусмысленно заявили, что налоги должны быть повышены именно для того, чтобы покрыть расходы на безопасность, и если бы это заявление было правдой, то в коалиционном договоре должен был бы быть указан четкий способ, каким образом дополнительные деньги будут потрачены именно на государственную оборону“.

Но ничего подобного, по его словам, нет в соглашении о коалиции, тогда как в нем есть обещание найти деньги на строительство новых общественных арендных домов, например.

„Если деньги на такие вещи будут найдены, то разговоры о проблемах безопасности звучат уже не очень правдоподобно, – отметил политик. – Правительство повышает налоги, чтобы заткнуть дыры, оставленные долгими годами расточительного и небрежного управления государством. Но оборона от этого ничего не выигрывает“.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии