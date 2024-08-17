Где взять деньги? Что говорят политики о налоге на оборону и нехватке 1,6 млрд евро на боеприпасы
Первые упоминания о возможном введении налога на оборону промелькнули еще в марте. 6 марта тогдашний министр финансов Март Вырклаэв сетовал, что денег в госбюджете нет, а тогдашний министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал: „Пару лет назад мы внесли предложение, которое касается налога на гособорону в широком понимании“. Затем о налоге на оборону заговорил тогдашний глава Сил обороны Мартин Херем, который в апреле сказал, что расходы на оборону должны быть увеличены до 5% ВВП. А 13 июня грянул скандал: выяснилось, что Эстонии не хватает 1,6 млрд на закупку боеприпасов. Где же взять эти деньги и что они думают о налоге на оборону, „МК-Эстония“ узнала у представителей разных политических партий.
Раймонд Кальюлайд, Социал-демократическая партия
На протяжении всей моей политической карьеры, начиная с 2016 года, я придерживаюсь мнения, что мы должны проводить консервативную фискальную политику, что означает, что мы должны избегать чрезмерных государственных расходов и чрезмерных бюджетных дефицитов. Я бы предпочел, чтобы у нас был бюджетный профицит, то есть чтобы наши расходы были меньше, чем поступления от налогов.
К сожалению, правительства Эстонии принимали решения, которые увеличивали государственные расходы, что привело к значительному бюджетному дефициту. Кстати, мы действительно увеличили расходы на оборону, но это – лишь малая часть дефицита. Дефицит в основном вызван политическими популистскими решениями прошлого.
Я бы предпочел находиться в ситуации, когда не было бы необходимости вводить новые налоги. Если мы не можем избежать новых налогов, то мы должны обеспечить нахождение сбалансированного и прозрачного решения, которое будет понятно людям.
Цифра в 1,6 миллиарда является несколько произвольной. Я считаю, что когда говорят: „Это – разовые расходы, и когда мы найдем эти недостающие 1,6 млрд, это решит все наши проблемы в обороне“, это вводит людей в заблуждение.
Мы должны рассматривать этот вопрос следующим образом: в настоящее время Эстония тратит 3,4% ВВП на оборону. Это – почти в два раза больше, чем 2%, согласованные в НАТО. Это много, если сравнивать нас с другими странами НАТО. Но в то же время, расходы на оборону стран НАТО во время холодной войны составляли в среднем более 4% ВВП. И сейчас у нас – не холодная война, а настоящая горячая война.
Пока многие европейские страны тратят на оборону всего 2% или даже меньше, Россия тратит около 7% ВВП на свою армию. Можем ли мы сказать, что у нас есть надежное сдерживание без увеличения расходов на оборону? На мой взгляд, мы не можем утверждать, что у нас есть надежное сдерживание без дополнительных инвестиций в наши военные возможности. Не только в Эстонии, но и во всех странах НАТО.
Лаури Лаатс, председатель парламентской фракции центристов и заместитель председателя Центристской партии
В финансовых делах государства у нас левая рука не знает, что делает правая. Нам постоянно говорят о том, что во всех областях наблюдается нехватка средств, правительство лихорадочно пытается латать дыры в бюджете за счет повышения имеющихся и введения новых налогов, а потом вдруг выясняется, что с прошлого года в госбюджете остались неиспользованными 2,2 млрд евро (!), из которых 750 млн евро приходится на долю министерств. Совершенно очевидно, в финансовых делах государства царит хаос.
Поэтому прежде, чем планировать введение очередных налогов, необходимо понять, какова ситуация на самом деле, и только тогда можно предпринимать какие-либо шаги.
В том, что принимаемые вслепую решения – я имею в виду прежде всего налоговую политику нынешнего правительства – наносят экономике ущерб, мы уже имели возможность убедиться. Последствия продолжающегося третий год подряд экономического спада, наверняка, успел ощутить на себе если не каждый, то подавляющее большинство.
Все принятые в течение последних полутора лет коалицией решения (урезание семейных пособий, повышение налогов, обложение налогом пенсий, введение автоналога и т. д.) поставили под удар наиболее уязвимые группы населения: многодетные семьи, пенсионеров, сельских жителей, людей с низкими доходами. И, похоже, коалиция намерена продолжать следовать этому курсу: Кая Каллас заявила, что неплохо бы понизить не облагаемый налогом минимум. Однако отмена безналогового минимума означает, что получающие „минималку“ потеряют до 20% нетто-зарплаты (с учетом других налоговых изменений). В то же время правительство почему-то в упор игнорирует возможности безболезненно для населения увеличить доходы бюджета.
Это, во‑первых, налог на прибыль банков, который принес бы в госбюджет полмиллиарда евро – о его необходимости наша фракция в парламенте говорит уже не один месяц, но Кая Каллас нашла массу отговорок, почему нельзя мешать банкам процветать. Однако в Литве, которая ввела банковский налог, теперь – самый высокий в странах Балтии уровень жизни, ее экономика растет, и ни один банк оттуда не ушел.
Во-вторых, если отказаться от обещанной реформистами отмены „налогового горба“, то высвободятся 500 млн евро в год. Только одна эта мера позволила бы отказаться и от автоналога, и от поборов с пенсионеров.
И, в‑третьих, введение цифрового налога обязало бы крупнейшие компании платить налог с рекламы и других услуг, продаваемых в Эстонии. Такой налог ввела, к примеру, Франция, но правительство Эстонии решило вместо этого повысить налог с оборота для гостиниц. А Google и Facebook, как и банки, у нас почему-то неприкосновенны.
Деньги нужно брать там, где они действительно есть, однако, к сожалению, нынешняя коалиция все глубже залезает в карманы простых людей. Но перед тем, как предпринимать любые шаги, необходимо четко понимать, в каком состоянии находятся финансовые дела государства. До сих пор правительство совалось в воду, не зная броду. Результат налицо.
Алексей Яшин, член правления партии Eesti 200
В свете последних событий и назначения в должность нового премьер-министра с его кабинетом, можно говорить с уверенностью, что временный налог на оборону будет введен. Новый коалиционный договор предусматривает временное повышение налога с оборота на дополнительные 2%, повышение налога на прибыль для предприятий на 2%, а также увеличение подоходного налога для частных лиц также на дополнительные 2%. Причем подоходный налог для частных лиц будет установлен в обход не облагаемого налогом минимума, а значит – может коснуться всех жителей страны, которые получают официальный доход.
Временные налоги планируется ввести с начала 2026 года до конца 2027 года, что принесет в государственную казну около 1,6 миллиарда евро и покроет всю потребность сектора обороны на ближайшее время.
Возможно, некоторые детали будут уточнены. К примеру, исключения для части населения с более низкими доходами. В каком виде будет введено исключение – еще неясно. Без каких-либо анализов могу предположить, что исключения могут быть приняты для людей с заработком менее 1000 евро брутто или же при доходе в размере минимальной заработной платы.
Уверен, что преобладающее большинство жителей Эстонии, разумеется, не поддерживает повышение каких-либо налогов. Было бы странно, если поддержка по этому вопросу была бы выше. Однако тема обороны страны и готовность к каким-либо конфликтам на территории Эстонии в контексте продолжающейся войны в Украине все еще остается одной из самых горячих тем в сердцах и головах жителей страны. Поэтому люди в каком-то объеме все еще готовы терпеть дополнительные налогообложения.
Самое главное – чтобы дополнительный налог был действительно временным и только на два года. В противном случае институт правительства окончательно утратит доверие в глазах абсолютного большинства.
Из видимых альтернатив есть возможность взять дополнительный кредит в течение следующих лет на сумму в 1,6 миллиарда евро. Однако с точки зрения финансового состояния страны и будущего экономики, правительство считает более целесообразным взять эти деньги из кошелька жителей Эстонии.
Не стоит забывать, что Эстония в любом случае берет каждый год дополнительный государственный кредит. А выплаты по процентам составляют уже около 1% от ВВП, то есть примерно 400 миллионов в год.