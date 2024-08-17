Пенсионные бонусы: какие прибавки к пенсии и льготы положены тем, у кого есть дети?

„Если же договориться не удается, то как тогда распределяют права на более ранний выход на пенсию между родителями?“ – часто спрашивают те, кто обращается в Департамент социального страхования.

Поскольку у обоих родителей есть право досрочного выхода на пенсию за одних и тех же детей, им нужно между собой договориться, кто из них этим правом воспользуется. Для этого нужно заключить письменное соглашение, в котором один из родителей отказывается от этого права в пользу другого.

▪ четверых детей, то можете выйти на пенсию на три года раньше

▪ пяти детей или ребенка с нарушением здоровья, то можете выйти на пенсию на пять лет раньше

Какие же возможности есть у родителей трех или более детей, или ребенка с нарушением здоровья? Могут ли они раньше выйти на пенсию? И как поделить это право между родителями?

„Родители должны договориться о том, кто из них использует прибавку или право раньше выйти на пенсию, поскольку это право дается одному из родителей. Это соглашение должно быть сделано в письменной форме“, – подчеркивает Кристина Пяхкель.

Кроме этого, воспитание трех и более детей или ребенка с нарушением здоровья дает право более раннего выхода на пенсию по старости на льготных условиях.

У родителя (или супруга/и родителя, зарегистрированного партнера, попечителя или опекуна), кто воспитывал ребенка на протяжении не менее восьми лет, есть право ходатайствовать о прибавке к пенсии.

Какие же права появляются у родителей за воспитание детей при подаче ходатайства о прибавке к пенсии и каким образом можно раньше оформить пенсию?

„Воспитание детей и пенсия тесно связаны друг с другом, – подчеркивает она. – Воспитание детей может дать родителям прибавку к пенсии и возможность раньше выйти на пенсию по старости“.

Руководитель отдела по развитию Департамента социального страхования Кристина Пяхкель отмечает, что родитель, воспитавший не менее трех детей, действительно имеет право выйти раньше на пенсию.

„А у дочери – двое, – говорит она. – Неужели многодетность дает право раньше выйти на пенсию?“

„Если родители не могут договориться, кто из них использует право на более ранний выход на пенсию, Департамент социального страхования отталкивается от написанного в законе, – объясняет Кристина Пяхкель. – Это означает, что права распределяют между родителями поровну. Например, если оба родителя воспитывали троих детей на протяжении не менее восьми лет и у них не получается достичь соглашения, то оба родителя получают право на выход на пенсию на шесть месяцев раньше наступления действующего возраста пенсионера по старости“.

Пенсия на детей

Она добавляет, что в Департамент социального страхования часто поступают вопросы о прибавках к пенсии.

„Например, люди интересуются, как делать дополнительные взносы во II пенсионную ступень за детей, рожденных в 2013 году и позже? – отмечает Кристина Пяхкель. – И наши консультанты подробно рассказывают, что обязательно нужно знать всем родителям“.

Если ребенок родился в 2013 году или позже, то у родителя есть право получать от государства дополнительные взносы на накопительный пенсионный счет, то есть во II ступень.

Один из родителей может получать на него дополнительные выплаты – начиная с рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста – в размере 4% от средней зарплаты в Эстонии ежемесячно. Например, в 2024 году эта сумма составляет около 63,11 евро в месяц.

„Эти взносы делают на счет только одного из родителей, – подчеркивает специалист. – Если у обоих родителей есть II ступень и они хотят разделить выплаты, то получателя можно сменить на основании заявления. Новому получателю прибавку будут начислять со дня подачи заявления“.

Если ко II ступени подключился только один из родителей, то им нужно вместе решить, хотят ли они, чтобы подключившийся ко II ступени получал бы дополнительные взносы к себе на пенсионный счет.

„В этом случае в будущем он получит за воспитание ребенка пенсию большего размера, – объясняет Кристина Пяхкель. – Но если есть желание, чтобы за воспитание ребенка прибавку к пенсии получил другой родитель, первому от дополнительных взносов придется отказаться. Тогда второй родитель получит прибавку к пенсии в размере 3,5 годовых коэффициента. При желании владелец пенсионного счета может ходатайствовать и о более коротком сроке выплат – менее трех лет. В таком случае второй родитель получит прибавку к пенсии пропорционально тому количеству месяцев, за которые выплат не было“.

Один за всех

Часто люди также интересуются, как быть родителям-одиночкам, если второй родитель ребенка уехал за границу, пропал без вести или по другим причинам с ним нет контакта? Как тогда ему получить прибавку к пенсии?

„Если родитель растил ребенка один и у него нет возможности получить согласие второго родителя на передачу ему права на прибавку к пенсии, он все же может ходатайствовать у нас о том, чтобы ему добавили к пенсии деньги и за ребенка, – объясняет Кристина Пяхкель. – Для этого родителю нужно в письменной форме подтвердить, что он воспитывал ребенка на протяжении не менее восьми лет. В этом случае ему будет начислена половина прибавки к пенсии. Например, если за одного ребенка прибавка составляет 33,29 евро, то родителю-одиночке добавят 16,65 евро“.

Как влияет дата рождения ребенка на прибавку к пенсии и размер пенсии его родителя? ▪ За воспитание детей, рожденных до 31.12.1990 г., в течение минимум восьми лет можно получить прибавку в размере двух лет пенсионного стажа и 1,5 годовых коэффициента. ▪ За детей, рожденных в промежуток с 01.01.1991 г. по 31.12.2012 г, и воспитанных в течение не менее восьми лет, прибавка к пенсии составляет 3,5 годовых коэффициента. ▪ Дети, рожденные с 01.01.2013 г. по 31.08.2021 г., за которых не было сделано дополнительных взносов во II пенсионную ступень, добавляют к пенсии 3,5 пенсионных годовых коэффициента. По состоянию на 01.04.2024., годовой коэффициент составляет 9,512 евро. Таким образом, прибавка к пенсии за воспитание одного ребенка составляет 33,29 евро (3,5 x 9,512 = 33,29).