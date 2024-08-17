17.08.2024, 11:35
ФОТО | В Выхма ночью горела автомастерская, одна из версий - поджог
В субботу ночью, в 2:26, в Центр тревоги поступило сообщение, что в авторемонтной мастерской, расположенной на улице Таллинна в городе Выхма (волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа) произошел пожар. Владельцы здания подозревает поджог.
Пожар начался в куче старых шин, которые хранились перед авторемонтной мастерской. Огонь распространился на три автомобиля, припаркованные перед мастерской, у которых расплавились пластиковые детали. Кроме того, огонь в незначительной степени распространился и на здание, повредив кровлю и электропроводку.
Владельцы здания подозревают поджог, поскольку рядом с мастерской была замечена группа мальчиков. Пожар удалось взять под контроль в три часа ночи, работы по тушению завершились в пять часов.