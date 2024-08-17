ФОТО | В Выхма ночью горела автомастерская, одна из версий - поджог

Пожар начался в куче старых шин, которые хранились перед авторемонтной мастерской. Огонь распространился на три автомобиля, припаркованные перед мастерской, у которых расплавились пластиковые детали. Кроме того, огонь в незначительной степени распространился и на здание, повредив кровлю и электропроводку.