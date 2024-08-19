Член семьи: услуга с человеческим лицом(6)
Местные самоуправления оказывают немало социальных услуг людям с ограниченными возможностями. Одни из самых востребованных – возможность получить личного помощника и опорное лицо для детей и взрослых. Их назначение – поддерживать жизнь человека как дома, так и вне его. Но это – в идеале. „МК-Эстония“ выяснила, для кого предназначены эти услуги и какие проблемы существуют в связи с их предоставлением.
Личный помощник – это человек, который оказывает физическую помощь в повседневной жизни, при передвижении, компаньон человека с ограниченными возможностями.
Услугу опорного лица обеспечивает местное самоуправление с целью поддержать автономию человека, когда тот по социальным, экономическим, психологическим причинам или по состоянию здоровья не может справляться с повседневными задачами и нуждается в посторонней помощи – она может заключаться в руководстве, мотивации, развитии самостоятельности и ответственности за себя.
Как объясняет Берит Рохтъярв, руководитель отдела социальных пособий и услуг Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения, потребность в поддержке людей с ограниченными возможностями постоянно растет, и городская управа все время работает над расширением доступности индивидуальных услуг для этой категории жителей столицы.
„Мы регулярно анализируем существующую систему поддержки, включая ее финансирование, чтобы обеспечить ее устойчивость и качество. В рамках развития системы поддержки обсуждаем также возможность пересмотра существующих ставок совместной оплаты при условии сохранения доступности услуг – для того, чтобы обеспечить нуждающемуся в них человеку индивидуальный подход и сохранить качество, – говорит она. – Предложения по изменению организации услуг будут готовы осенью. Хочу подчеркнуть, что все возможные изменения мы будем детально обсуждать с заинтересованными сторонами. Перед принятием решений, касающихся людей с особыми потребностями, мы вовлекаем в процесс обсуждения организации, представляющие их интересы“.
Но что же об этой услуге говорят люди с особыми потребностями?
Лишние проблемы
Елена – мама 30-летнего Артема. У Артема – диагноз ДЦП, причиной которого стала родовая травма. Мы беседуем в их уютной квартире, расположенной на первом этаже.
Артем тоже присутствует при разговоре – сидит за столом, пытается то газету смотреть, то поворачивается в нашу сторону, ерзает, говорить он не может.
„У сына этим летом было воспаление легких – неважно себя чувствует, беспокоится, – поясняет она. – После антибиотиков у него все никак не поправится здоровье: в последний месяц скорая – частый гость в нашем доме. Ночами он плохо спит, и мы не спим вместе с ним“.
Елена периодически отвлекается от нашего разговора, подходит к сыну, поправляет его в кресле, успокаивает.
Однако ни разу Елена не приглашала социального помощника по уходу за Артемом.
„За 30 лет ни разу не обращались, – говорит Лена. – Все сами. В основном я, так как основной доход обеспечивает муж, младшая дочь всегда помогает и за брата переживает“.
Она добавляет: „А зачем? Пока все оформишь, пока докажешь, все бумажки соберешь. Мы даже опекунство не стали оформлять, так как очень много подводных камней – знающие люди рассказали. Да и мы привыкли за долгие годы рассчитывать только на себя.
„Наверное, по молодости только себя жалели, а потом уже нет – да и чего жалеть? Просто воспринимаешь это как данность, Артем тоже живет хорошо – одет, обут, накормлен, у него есть мама и папа“.
Елена признается, что не у всех есть возможность столько времени уделять ребенку: „Есть ведь одинокие мамы, им обязательно помощник нужен. Я работаю в реабилитационной клинике, но не каждый день. Основная нагрузка в плане доходов семьи – на муже“.
Когда родителям нужно куда-то уехать, Артема отвозят в дневной центр. Правда, больше чем на несколько дней его там ни разу не оставляли.
„О социальной помощи я знаю, слежу за новостями, – говорит женщина. – Но заниматься оформлением, выбиванием чего-то не хочу, слишком много бюрократии, что-то доказывать надо“.
На подхвате
Как сообщает Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения, в 2023 году услугой личного помощника воспользовались всего 208 человек, из которых 108 имели нарушения зрения и 100 – нарушения движения. В среднем люди с нарушениями движения использовали 69 часов услуги в месяц на одного человека, а люди с нарушениями зрения – 42 часа на одного человека.
Для Татьяны личный помощник – не роскошь, а жизненная необходимость. Женщина может передвигаться только в инвалидной коляске – восемь лет назад после неудачного удаления зубов, в результате воспаления, у Татьяны отказали ноги, не работает одна рука. Итог – инвалидность.
Но все эти годы Татьяна не сдается: одна воспитывает сына и даже успевает помогать тем, кто находится в похожей ситуации.
Об услуге личного помощника, которую предлагает город, Татьяна знает не понаслышке. Например, преодолеть ступеньки в подъезде – серьезная задача для человека в инвалидном кресле. Как ее решить?
„Пандусы не помогут: у нас в Таллинне их ставят под таким углом, что практически невозможно подняться, – отмечает Татьяна. – Помощникам это тоже не под силу – работают в основном женщины, им человека в коляске очень тяжело поднимать“.
Но Татьяна нашла выход: таксисты Forus поднимают на первый этаж бесплатно.
„А раньше приходилось у подъезда ждать, пока кто-то не пойдет мимо. Иной раз по 40 минут приходилось стоять, в любую погоду. Многие еще и отказывались помочь“, – вспоминает Татьяна.
В повседневной жизни Татьяну выручают два помощника. Но искала она их очень долго.
„У города – очень много услуг для таких, как я, но нет людей, кто бы оказывал эти услуги. Это большая проблема. Я обращалась к фирме, которая эти услуги от города предоставляет, просила помощника. Они присылали мне людей через Кассу по безработице, и это была катастрофа, – вспоминает Татьяна. – Люди даже не понимали, что делать, как помогать. За ту сумму, что платит город помощникам – 4,30 евро в час – подходящего человека практически невозможно найти. Нужно платить хотя бы 5,50 евро, поэтому я доплачиваю“.
Ряд вопросов
Татьяна знает: личный помощник для человека с ограниченной двигательной активностью – это тяжелейший труд.
„В отличие от опорных лиц, которые все хорошо обучены, личных помощников никто не обучает, таких сложно разыскать“, – поясняет она.
По ее словам, на то, чтобы помощник вник в ситуацию своего подопечного, научился всему – как правильно человека поднимать, как ухаживать, запомнить, что и где лежит и т. д. – требуется не менее четырех месяцев.
„Еще удивляет тот факт, что от человека, оказывающего услугу опорного лица, требуют разные справки о состоянии здоровья – что не болен, например, туберкулезом или другими заболеваниями. К нам же отправляют людей, не спрашивая их ни о чем. Ко мне одна девушка приходила, в помощницы, от Кассы по безработице, с сильным психическим расстройством, – вспоминает Татьяна. – После этого я перестала туда обращаться“.
Своих помощников она нашла по объявлению.
„Мне нужно каждый день помыть волосы, сделать маникюр, очень важна гигиена, надо также подготовить одежду и одеть меня. Все это делают мои „палочки-выручалочки“, мы уже как семья“, – рассказывает Татьяна.
Но не всем так везет. Татьяна говорит, что сложно добиться от города большего количества часов помощи – людей просто нет.
„Я часто публиковала объявления в социальных сетях, так люди удивлялись – почему это я так часто помощников ищу? Но как объяснишь, что кто-то из помощников не выдержал этот труд – бывало, что человек пришел, поработал пару дней у меня и ушел. А кто-то домой вернулся в Украину… У каждого свои причины“, – говорит Татьяна.
Она признается, что личным помощникам психологически выдержать такую работу тоже нелегко, ведь клиенты – разные.
„Когда тебе 42 года и в жизни все хорошо, но внезапно ты оказываешься в инвалидной коляске – с этим тяжело смириться. Поначалу сложно было со мной, срывы были“, – вспоминает Татьяна.
Она очень признательна районной управе Ласнамяэ: „Там меня всегда поддерживают – я получаю услугу на 6 часов в день. Это немало, но иначе никак. Если рядом никого нет, я даже перевернуться на другой бок не могу. Не говоря уже о психологической поддержке. У меня нет ни сестры, ни брата, многие друзья отстранились, сын и мои помощники – единственные близкие люди“.
Татьяна сетует, что о такой услуге некоторые люди с ограниченными возможностями даже не знают. Для того чтобы помогать им и просвещать, она создала благотворительную организацию MTÜ Nagu sina, прошла курс обучения по специальности „руководитель деятельности“ и выучилась на равноправного консультанта, что дает больше возможностей консультировать людей.
Кроме того, по словам Татьяны, большая проблема – с формой договора, который заключают с личным помощником. Согласно договору, человек не имеет права ни на отпускные, ни на больничный.
„До сих пор в этом плане ничего не поменялось, я обращалась к Евгению Осиновскому, но он так и не ответил на этот запрос“, – говорит Татьяна.
Что касается прогнозов – как будет со здоровьем дальше – женщина не теряет надежды на улучшение. Несмотря на то, что многие врачи констатировали: ходить она больше не сможет.
Недавно Татьяна отправила свои бумаги, касающиеся диагноза, в военный госпиталь на Украину. Ей ответили, что, возможно, могли бы попробовать помочь, но только в мирное время.
Опора и доверие
По данным Таллиннского департамента социальной помощи, в 2023 году услугой опорного лица пользовались 493 ребенка, в среднем – по 55 часов в месяц на каждого. В рамках дополнительного бюджета на 2024 год на эти услуги дополнительно выделено порядка 794 000 евро. Цель финансирования – обеспечение доступности услуги, как говорят в соцдепартаменте.
В 2023 году услугой опорного лица воспользовались 84 взрослых, в среднем по 39 часов в месяц на одного человека.
Детям услугу предоставляют бесплатно.
Для родителей детей с особыми потребностями опорное лицо – палочка-выручалочка. Цель услуги, предоставляемой самоуправлением, – помочь ребенку самостоятельно справляться с разными жизненными ситуациями.
Опорное лицо сопровождает также ребенка в общественных местах – посещает вместе с ним кружки по интересам, оказывает личную поддержку в развивающей и учебной деятельности в образовательном учреждении.
„Услугой опорного лица мы пользуемся очень давно. Как только в 3 года сыну поставили инвалидность. А в ноябре этого года ему исполнится уже 18 лет. Раньше такой услуги не было, это был отдельный проект Таллиннского семейного центра. Сейчас же все родители могут эту услугу получить“, – рассказывает Анна, мама особого ребенка – Камиля.
Все могут, но не все пользуются. Как объясняет Анна, по разным причинам: „Кто-то считает, что его ребенок – слишком тяжелый, что никто не справится. Кому-то однажды не повезло с самим помощником. Потому что здесь важны не столько какие-то специфические знания, сколько то, чтобы человек был ответственным. Человеческий фактор имеет огромное значение“.
Анна также не с первого раза нашла помощника для сына.
„Мы пробовали с разными людьми, с кем-то расставались. Но последний наш помощник – уже много лет с нашей семьей. Этот молодой человек легко справляется с моим сыном, знает, как его успокоить или призвать к порядку, знает, что он любит. С ним они могут быть везде – гулять, пойти в бассейн, Камиль даже на работе у личного помощника бывал. По сути это – еще один член семьи“, – рассказывает Анна.
По словам Анны, услуга необходима не только для того, чтобы разгрузить маму, но и для социализации. Ребенок учится взаимодействовать с другими.
„Я считаю, это – огромный плюс, когда есть возможность доверить кому-либо своего ребенка и увидеть, что ребенок и без мамы может справляться“, – говорит она.
По опыту общения с другими родителями, Анна знает, что многие оформляют услугу опорного лица для того, чтобы он сопровождал ребенка в детский сад или школу. Чем это хорошо?
„Многие дети отстают от сверстников, – поясняет Анна. – В чем-то одном тянет, а в другом – провал. И нужен кто-то, кто бы мог этот пробел компенсировать, напомнил бы ему, что надо делать. Таким образом, ребенок „подтягивается“ вслед за остальными, и слабые стороны нивелируются“.
Анна уверена, что если бы услугу предоставляли в большем объеме и у самоуправлений хватало средств, то в дальнейшем было бы меньше проблем: в детском возрасте мозг – более гибкий, и привыкнуть к чему-либо и научиться новому легче.
„Если семьи находят человека, который справляется, то это – огромный рывок и в развитии ребенка“, – говорит Анна.
В Таллинне все еще неплохо, признает Анна, по сравнению с другими регионами.
„Я не раз помогала людям добиваться этой услуги в Ида-Вирумаа и Валга, – говорит женщина. – В разных местах по-разному оценивают необходимость в опорном лице. Например, если мама не работает, не учится и не стоит на бирже, то личного помощника не дают. Но ведь маме такого ребенка и невозможно все эти требования выполнить, если не появится помощник“.
По словам Анны, в ситуациях, когда в семье либо нет папы, либо он не помогает, вся забота о ребенке ложится на плечи мамы.
„Мама даже мечтать не смеет, что может как-то самореализоваться и что-то в своей жизни изменить. Так что, на мой взгляд, правы те само-управления, которые дают личного помощника просто по факту обращения“, – констатирует женщина.
Анна также советует тем, кто хотел бы помогать детям с особыми потребностями, поработать для начала опорным лицом: „Это – возможность не только немного заработать, но и понять, подходит ли вам такая работа. Чем больше будет мотивированных людей, тем лучше и для семей, и для общества – в перспективе“.