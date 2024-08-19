Член семьи: услуга с человеческим лицом

„У сына этим летом было воспаление легких – неважно себя чувствует, беспокоится, – поясняет она. – После антибиотиков у него все никак не поправится здоровье: в последний месяц скорая – частый гость в нашем доме. Ночами он плохо спит, и мы не спим вместе с ним“.

Артем тоже присутствует при разговоре – сидит за столом, пытается то газету смотреть, то поворачивается в нашу сторону, ерзает, говорить он не может.

Елена – мама 30-летнего Артема. У Артема – диагноз ДЦП, причиной которого стала родовая травма. Мы беседуем в их уютной квартире, расположенной на первом этаже.

Но что же об этой услуге говорят люди с особыми потребностями?

„Мы регулярно анализируем существующую систему поддержки, включая ее финансирование, чтобы обеспечить ее устойчивость и качество. В рамках развития системы поддержки обсуждаем также возможность пересмотра существующих ставок совместной оплаты при условии сохранения доступности услуг – для того, чтобы обеспечить нуждающемуся в них человеку индивидуальный подход и сохранить качество, – говорит она. – Предложения по изменению организации услуг будут готовы осенью. Хочу подчеркнуть, что все возможные изменения мы будем детально обсуждать с заинтересованными сторонами. Перед принятием решений, касающихся людей с особыми потребностями, мы вовлекаем в процесс обсуждения организации, представляющие их интересы“.

Как объясняет Берит Рохтъярв , руководитель отдела социальных пособий и услуг Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения, потребность в поддержке людей с ограниченными возможностями постоянно растет, и городская управа все время работает над расширением доступности индивидуальных услуг для этой категории жителей столицы.

Услугу опорного лица обеспечивает местное самоуправление с целью поддержать автономию человека, когда тот по социальным, экономическим, психологическим причинам или по состоянию здоровья не может справляться с повседневными задачами и нуждается в посторонней помощи – она может заключаться в руководстве, мотивации, развитии самостоятельности и ответственности за себя.

Личный помощник – это человек, который оказывает физическую помощь в повседневной жизни, при передвижении, компаньон человека с ограниченными возможностями.

Но все эти годы Татьяна не сдается: одна воспитывает сына и даже успевает помогать тем, кто находится в похожей ситуации.

Для Татьяны личный помощник – не роскошь, а жизненная необходимость. Женщина может передвигаться только в инвалидной коляске – восемь лет назад после неудачного удаления зубов, в результате воспаления, у Татьяны отказали ноги, не работает одна рука. Итог – инвалидность.

Как сообщает Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения, в 2023 году услугой личного помощника воспользовались всего 208 человек, из которых 108 имели нарушения зрения и 100 – нарушения движения. В среднем люди с нарушениями движения использовали 69 часов услуги в месяц на одного человека, а люди с нарушениями зрения – 42 часа на одного человека.

„О социальной помощи я знаю, слежу за новостями, – говорит женщина. – Но заниматься оформлением, выбиванием чего-то не хочу, слишком много бюрократии, что-то доказывать надо“.

Когда родителям нужно куда-то уехать, Артема отвозят в дневной центр. Правда, больше чем на несколько дней его там ни разу не оставляли.

Елена признается, что не у всех есть возможность столько времени уделять ребенку: „Есть ведь одинокие мамы, им обязательно помощник нужен. Я работаю в реабилитационной клинике, но не каждый день. Основная нагрузка в плане доходов семьи – на муже“.

„Наверное, по молодости только себя жалели, а потом уже нет – да и чего жалеть? Просто воспринимаешь это как данность, Артем тоже живет хорошо – одет, обут, накормлен, у него есть мама и папа“.

Она добавляет: „А зачем? Пока все оформишь, пока докажешь, все бумажки соберешь. Мы даже опекунство не стали оформлять, так как очень много подводных камней – знающие люди рассказали. Да и мы привыкли за долгие годы рассчитывать только на себя.

„За 30 лет ни разу не обращались, – говорит Лена. – Все сами. В основном я, так как основной доход обеспечивает муж, младшая дочь всегда помогает и за брата переживает“.

Однако ни разу Елена не приглашала социального помощника по уходу за Артемом.

„Еще удивляет тот факт, что от человека, оказывающего услугу опорного лица, требуют разные справки о состоянии здоровья – что не болен, например, туберкулезом или другими заболеваниями. К нам же отправляют людей, не спрашивая их ни о чем. Ко мне одна девушка приходила, в помощницы, от Кассы по безработице, с сильным психическим расстройством, – вспоминает Татьяна. – После этого я перестала туда обращаться“.

По ее словам, на то, чтобы помощник вник в ситуацию своего подопечного, научился всему – как правильно человека поднимать, как ухаживать, запомнить, что и где лежит и т. д. – требуется не менее четырех месяцев.

„В отличие от опорных лиц, которые все хорошо обучены, личных помощников никто не обучает, таких сложно разыскать“, – поясняет она.

„У города – очень много услуг для таких, как я, но нет людей, кто бы оказывал эти услуги. Это большая проблема. Я обращалась к фирме, которая эти услуги от города предоставляет, просила помощника. Они присылали мне людей через Кассу по безработице, и это была катастрофа, – вспоминает Татьяна. – Люди даже не понимали, что делать, как помогать. За ту сумму, что платит город помощникам – 4,30 евро в час – подходящего человека практически невозможно найти. Нужно платить хотя бы 5,50 евро, поэтому я доплачиваю“.

В повседневной жизни Татьяну выручают два помощника. Но искала она их очень долго.

„А раньше приходилось у подъезда ждать, пока кто-то не пойдет мимо. Иной раз по 40 минут приходилось стоять, в любую погоду. Многие еще и отказывались помочь“, – вспоминает Татьяна.

„Пандусы не помогут: у нас в Таллинне их ставят под таким углом, что практически невозможно подняться, – отмечает Татьяна. – Помощникам это тоже не под силу – работают в основном женщины, им человека в коляске очень тяжело поднимать“.

Об услуге личного помощника, которую предлагает город, Татьяна знает не понаслышке. Например, преодолеть ступеньки в подъезде – серьезная задача для человека в инвалидном кресле. Как ее решить?

Своих помощников она нашла по объявлению.

„Мне нужно каждый день помыть волосы, сделать маникюр, очень важна гигиена, надо также подготовить одежду и одеть меня. Все это делают мои „палочки-выручалочки“, мы уже как семья“, – рассказывает Татьяна.

Но не всем так везет. Татьяна говорит, что сложно добиться от города большего количества часов помощи – людей просто нет.

„Я часто публиковала объявления в социальных сетях, так люди удивлялись – почему это я так часто помощников ищу? Но как объяснишь, что кто-то из помощников не выдержал этот труд – бывало, что человек пришел, поработал пару дней у меня и ушел. А кто-то домой вернулся в Украину… У каждого свои причины“, – говорит Татьяна.

Она признается, что личным помощникам психологически выдержать такую работу тоже нелегко, ведь клиенты – разные.

„Когда тебе 42 года и в жизни все хорошо, но внезапно ты оказываешься в инвалидной коляске – с этим тяжело смириться. Поначалу сложно было со мной, срывы были“, – вспоминает Татьяна.

Она очень признательна районной управе Ласнамяэ: „Там меня всегда поддерживают – я получаю услугу на 6 часов в день. Это немало, но иначе никак. Если рядом никого нет, я даже перевернуться на другой бок не могу. Не говоря уже о психологической поддержке. У меня нет ни сестры, ни брата, многие друзья отстранились, сын и мои помощники – единственные близкие люди“.

Татьяна сетует, что о такой услуге некоторые люди с ограниченными возможностями даже не знают. Для того чтобы помогать им и просвещать, она создала благотворительную организацию MTÜ Nagu sina, прошла курс обучения по специальности „руководитель деятельности“ и выучилась на равноправного консультанта, что дает больше возможностей консультировать людей.

Кроме того, по словам Татьяны, большая проблема – с формой договора, который заключают с личным помощником. Согласно договору, человек не имеет права ни на отпускные, ни на больничный.