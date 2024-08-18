Алексей Яшин: „Образование – как религия, все в него верят“

– Я выбрал, наверное, самый экстремальный путь. После окончания университета и службы в армии я уехал в Ида-Вирумаа по программе Noored kooli. Регион – интересный. Я счел, что это – самый верный вариант: посмотреть, как люди живут – в сравнении с Таллинном и Тарту – поработать с детьми, пообщаться с их родителями. Найти с ними точки соприкосновения – это дорогого стоит. Но и цена тому высокая.

Языковой обмен – замечательная возможность пойти на месяц-другой два месяца к своим коллегам в эстонскую школу и поучаствовать в работе эстонского коллектива. И всё это время людям выплачивается зарплата, а в школе их заменяют. Город компенсирует деньги за замену этого учителя. То есть еще несколько миллионов евро уходят на эту программу. Все, кто участвовал в обмене учителей, очень довольны.

– Нет, конечно. Если хочется индивидуального подхода – тогда да, сами оплачивают. Город же организует курсы и языковой обмен.

– В основном, люди постарше. Насколько мне известно, таких проблем меньше у тех, кто моложе 45 лет, кто учился в университетах уже при свободной Эстонии.

– Какой возраст тех, кто не подтвердил свою квалификацию?

Сокращение подразумевает, что мы утрачиваем эту должность в структуре, но это не так – должность остается.

– Увольняют. Договор прекращают по причине несоответствия требуемой квалификации. Но так как всё нужно было делать корректно, то об этом мы предупреждали за 6 месяцев – о том, что через полгода нужно будет соответствовать новым квалификационным требованиям. В противном случае – трудовой договор будет прекращен.

– В Таллинне – 200 открытых вакансий. Плюс добавится еще 80. В целом, это – примерно столько же работников в сфере образования, сколько мы ищем каждый год к сентябрю. Это происходит из-за текучки кадров – молодые учителя не задерживаются надолго. Собственно, как и я сам.

В то время – в 2020 году – не было никакой надбавки к зарплате. Думаю, что если бы тогда у меня в Таллинне была семья и дети, организовать переезд было бы значительно тяжелее.

Я преподавал на эстонском в Синимяэской основной школе в Нарва-Йыэсуу, в которой были классы на эстонском и классы погружения. 95% учеников – русскоговорящие.

Было нелегко ездить постоянно в Таллинн – во время работы учителем были курсы педагогики в Таллиннском университете от программы Noored Kooli. Также в школе, где я работал, в то время было очень нестабильное управление, директора менялись каждый год. Программа через два года закончилась, я решил вернуться в Таллинн и здесь тоже работал в школе.

Когда началась война в Украине, устроился в НКО Mondo и занимался тоже темой образования – приемом украинских учителей, учеников и их адаптацией в Эстонии.

– Как выучили эстонский? Благодаря методике погружения?

– Нет, для начала мои родители меня отдали в эстонский детский сад. Тогда это было прогрессивное решение, очень мало кто так делал в то время. И руководители учебных заведений чаще нарушали закон.

Конституция гласит, что всем обеспечено образование на эстонском языке, и если русскоязычные родители приходят отдавать ребенка в сад или в школу, а им говорят, что не могут взять ребенка из-за незнания языка, то это – незаконно.

Сейчас мы, в Департаменте образования, очень серьезно рассматриваем случаи отказа – ни школа, ни детсад не может на этом основании отказать в зачислении. А в то время еще нарушали законы. Но я все же попал в эстонский садик. Нас было двое русскоговорящих в группе.

– Сдавали экзамен на С1?

– И на В2, и на С1. На С1 я сдавал в последний раз в 2015 году, еще в гимназии.

– Говорят, тогда был другой С1 – более простой.

– Да, но и тогда он был уже неплохой. Сейчас не сдавал, но готовил людей к экзамену на категорию В2 – и школьников, и людей постарше. Но и о С1 имею представление.

Качество и количество