Каждый пятый страховой случай с потребностью в медицинской помощи происходит в ближнем зарубежье

„Зачастую близость соседних стран заставляет недооценивать риски, связанные с путешествием, нередки и ситуации, когда человек решает отправиться в поездку в последнюю минуту, ввиду чего спланировать и упаковать всё надо так быстро, что о страховании просто забывают“, — сказала продукт-менеджер по страхованию путешествий Seesam Марит Рааг.

Статистика Seesam показывает, что каждый пятый страховый случай с потребностью в медицинской помощи происходит в ближнем зарубежье, а внезапные несчастные случаи нередко заканчиваются расходами на медицинскую помощь на тысячи евро даже недалеко от дома.

Возвращение домой — 20 000 евро, падение с самоката — 7000 евро

Чаще всего медицинская помощь в путешествиях требуется детям, далее следуют люди в возрасте от 35 лет, а уже затем — путешественники старше 70.

„В популярной среди жителей Эстонии Финляндии среднее требование о возмещении ущерба в последние годы составляет 400 евро. Крупнейшее из недавних превысило 1000 евро из-за внезапного аппендицита, потребовавшего срочного хирургического вмешательства. В других странах Северной Европы расходы на медицинскую помощь также составляют 300–400 евро и в основном связаны с такими заболеваниями, как простуда и проблемы с животом. Зимой в этом регионе преобладают, однако, несчастные случаи на лыжне“, — объяснила страховщик.

Хотя средний размер ущерба в ближнем зарубежье в несколько раз ниже в сравнении с другими странами, очевидно, отправляясь на день на цветочную ярмарку в Латвию или в парк аттракционов в Хельсинки, о таких внезапных расходах не думает ни один человек.

„Помимо проблем с животом и простудных заболеваний, в городском отпуске случаются и падения, аллергии и отравления. В основном падают с велосипедов и самокатов, при этом даже при падении без перелома ущерб в ближнем зарубежье составляет 600-7000 евро“, — привела примеры распространенных случаев ущерба Рааг.