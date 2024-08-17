СВОДКА ЗА СУТКИ | Полиция задержала 9 водителей

В 00:14 в Таллинне на Тартуском шоссе 87 около магазина Sikupilli Prisma произошло дорожно-транспортное происшествие: 15-летняя девушка и 18-летний мужчина ехали на электросамокате Bolt, не справились с управлением и упали. Кто из них управлял электросамокатом, не установлено. Молодого человека доставили в больницу, девушке оказали помощь на месте.

В 11:17 в деревне Матьяма волости Пейпсияэре (Тартумаа) произошло дорожно-транспортное происшествие: из-за плохой видимости на узкой деревенской дороге столкнулись колесный трактор, которым управлял 23-летний мужчина, и автомобиль Opel, которым управлял 40-летний мужчина. Водитель Opel доставлен в больницу.

В 12:07 в Таллинне возле трамвайной остановки на улице Пабери 27-летний мужчина упал с самоката, не справившись с управлением. Мужчину доставили в больницу.

В 20:17 на улице Каарли 11 в Таллинне 15-летняя девушка на электросамокате Bolt наехала на бордюр и упала. Самокатчицу доставили в больницу.

Около 20:45 в Силламяэ на улице Кеск 51 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 43-летний мужчина на мопеде Keeway Matrix наехал на камень, не справился с управлением и врезался в столб. Водитель был доставлен в больницу.

В 22:00 в деревне Иру волости Йыэляхтме, на улице Копра теэ 10, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 75-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения въехал на автомобиле Chevrolet Aveo в столб. Водитель был доставлен в больницу.

В 22:56 на улице Кастани 121 в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие - 24-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший электросамокатом Bolt, не справился с управлением и упал. Мужчину доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.

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