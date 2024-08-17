Число случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом растет | КАРТА: смотрите, насколько опасны клещи в вашей местности

По словам главного специалиста отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Евгении Эпштейн, заболеваемость клещевым энцефалитом растет как минимум последние четыре года, а заболеваемость болезнью Лайма - как минимум последние десять лет.

По сравнению с семью месяцами 2023 года заболеваемость болезнью Лайма, или клещевым боррелиозом, выросла на 12,2% (1511 случаев в 2024 году, 1349 случаев в 2023 году). Заболеваемость клещевым энцефалитом выросла на 38,5% (60 случаев в 2024 г., 43 случая в 2023 г.).