17.08.2024, 08:46
Число случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом растет | КАРТА: смотрите, насколько опасны клещи в вашей местности
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Жители Эстонии чаще всего заболевают двумя видами инфекционных заболеваний, вызванных укусом клещей: клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. По мнению экспертов, процент заболевших увеличивается с каждым годом. Ознакомьтесь с последними данными о том, где в Эстонии встречается больше всего случаев заболевания.
По словам главного специалиста отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Евгении Эпштейн, заболеваемость клещевым энцефалитом растет как минимум последние четыре года, а заболеваемость болезнью Лайма - как минимум последние десять лет.
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