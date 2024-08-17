Новости Эстонии
17.08.2024, 08:46

Число случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом растет | КАРТА: смотрите, насколько опасны клещи в вашей местности

 
Nahale kinnitunud puuki ei tohi õli ega viinaga „lämmatada“. Kui panna puugile mingit ainet peale, saab ta sellest mürgistusnähud ja hakkab oksendama. See suurendab ja kiirendab ohtu, et bakter satub tema seest inimkehasse.
Nahale kinnitunud puuki ei tohi õli ega viinaga „lämmatada“. Kui panna puugile mingit ainet peale, saab ta sellest mürgistusnähud ja hakkab oksendama. See suurendab ja kiirendab ohtu, et bakter satub tema seest inimkehasse.
ФОТО: Tomasz Klejdysz | Shutterstock

Жители Эстонии чаще всего заболевают двумя видами инфекционных заболеваний, вызванных укусом клещей: клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. По мнению экспертов, процент заболевших увеличивается с каждым годом. Ознакомьтесь с последними данными о том, где в Эстонии встречается больше всего случаев заболевания.

По словам главного специалиста отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Евгении Эпштейн, заболеваемость клещевым энцефалитом растет как минимум последние четыре года, а заболеваемость болезнью Лайма - как минимум последние десять лет.

По сравнению с семью месяцами 2023 года заболеваемость болезнью Лайма, или клещевым боррелиозом, выросла на 12,2% (1511 случаев в 2024 году, 1349 случаев в 2023 году). Заболеваемость клещевым энцефалитом выросла на 38,5% (60 случаев в 2024 г., 43 случая в 2023 г.).

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