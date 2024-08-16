16.08.2024, 21:29
В Ляэнемаа перевернулся трактор с зерном, дорожное полотно покрыто зерном(2)
ФОТО: | Õhtuleht
Сегодня, 16 августа, в 19:45 в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Ляэнемаа.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что перевернулся трактор с зерном.
За рулем был 53-летний водитель, он был трезв и имел водительские права. В результате аварии никто не пострадал.
Однако на дороге Таэбла-Кулламаа закрыты оба направления, поскольку дорога покрыта злаками.
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