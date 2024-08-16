ЧП и криминал
16.08.2024, 21:29

В Ляэнемаа перевернулся трактор с зерном, дорожное полотно покрыто зерном

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Vili jõudis põllult tee peale. Foto on illustreeriv!
Vili jõudis põllult tee peale. Foto on illustreeriv!
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Сегодня, 16 августа, в 19:45 в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Ляэнемаа.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что перевернулся трактор с зерном.

За рулем был 53-летний водитель, он был трезв и имел водительские права. В результате аварии никто не пострадал.

Однако на дороге Таэбла-Кулламаа закрыты оба направления, поскольку дорога покрыта злаками.

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