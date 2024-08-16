В Ляэнемаа перевернулся трактор с зерном, дорожное полотно покрыто зерном

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что перевернулся трактор с зерном.

За рулем был 53-летний водитель, он был трезв и имел водительские права. В результате аварии никто не пострадал.

Однако на дороге Таэбла-Кулламаа закрыты оба направления, поскольку дорога покрыта злаками.

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