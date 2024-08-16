Lidl: продажи мороженого в летние месяцы выросли на 80%

„Разумеется, лето, и особенно жаркие дни, влияют на спрос на мороженое. У жителей Эстонии фаворитом всегда было и будет мороженое классических вкусов, но мы заметили также увеличивающийся рост популярности экзотических лакомств, — сказал Каспар Кютт, специалист по коммуникациям Lidl Eesti. – В качестве примера можно привести мороженое со вкусом кокоса или чая маття, а также различные сорбеты. Рост популярности вариантов на растительной основе – это важная тенденция в мире мороженого, которую мы всё чаще наблюдаем и в предпочтениях эстонских покупателей“.

Ассортимент мороженого в Lidl включает как традиционные варианты ванильного и шоколадного мороженого, так и более интересные вкусы для всех любителей сладкого. Во всех магазинах Lidl в Эстонии представлены три бренда, включающие интересное мороженое: Ballino, Gelatelli и Bon Gelati. Все три уже нашли своё место в сердцах жителей нашей страны, но всё же, какой из них самый популярный.

Результаты опроса, проведённого Lidl в социальных сетях, показали, что: 38% респондентов предпочитают Gelatelli, немногим меньше, а именно 36% ответивших больше любят мороженое Ballino и 26% сказали, что их любимое мороженое Bon Gelati.

Иными словами, можно сказать, что покупатели любят более-менее одинаково всё мороженое, предлагаемое в Lidl! Помимо любимых брендов, мы просили назвать также любимые вкусы, и самым популярным оказалось традиционное ванильное мороженое. Конечно, были упомянуты и другие фавориты, такие как шоколадное и лимонное мороженое, а также довольно часто называлось и немного более экзотическое для жителей Эстонии фисташковое мороженое.

Предлагаемое в Lidl мороженое изготовлено из высококачественных ингредиентов, которые обеспечивают богатый и особенный вкус. Радует покупателей и то, что в магазинах появились мультиупаковки мороженого, что позволяет покупать мороженое в больших количествах.