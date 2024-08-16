ЧП и криминал
16.08.2024, 18:38

Касса здоровья предупреждает: мошенники звонят от имени Портала здоровья

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Иллюстративная фотография
Иллюстративная фотография
ФОТО: Shutterstock

Мошенники звонят от имени Портала здоровья, представляясь сотрудниками Кассы здоровья и запрашивают у людей их PIN-коды документов.

Касса здоровья и Центр инфосистем здравоохранения и благополучия (TEHIK) напоминают, что их сотрудники никогда не просят по телефону PIN-коды документов или другие персональные данные.

В случае получения таких звонков следует проявлять крайнюю осторожность и не делиться личной информацией. Если возникают сомнения в отношении личности звонящего, следует немедленно прервать звонок и связаться со службой поддержки пользователей TEHIK по адресу abi@tehik.ee.

Если вы вдруг стали жертвой мошенничества, просим обратиться в полицию.н

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