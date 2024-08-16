Новости Эстонии
16.08.2024, 16:35

Опять побег! Двое маленьких детей ушли в самоволку из детсада. Завуч: один из детей показал, как они сбежали

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Shutterstock

В понедельник произошел достойный сожаления инцидент: двое маленьких детей убежали из таллиннского детского сада. К поискам детей привлекли полицию, которая вскоре их обнаружила, пишет издание Pere ja Kodu.

Взрослые, присматривающие за детьми, могут быть бдительными и внимательными, но порой беда может случиться за несколько секунд. Ни один родитель, отводя утром ребенка в детсад, и подумать не может, что его чадо может потеряться. К сожалению, это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев, о котором сообщило издание Pere ja Kodu.

Поэтому мы хотим еще раз напомнить и работникам детских садов, и родителям, что дети намного сообразительнее и находчивее, чем может себе представить взрослый человек. Безопасность ребенка всегда должна быть на первом месте. За комментариями мы обратились к руководству расположенного в Ыйсмяэ детского сада „Pääsusilm“, из которого убежали дети, и к полиции.

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