16.08.2024, 16:35
Опять побег! Двое маленьких детей ушли в самоволку из детсада. Завуч: один из детей показал, как они сбежали(10)
ФОТО: Shutterstock
В понедельник произошел достойный сожаления инцидент: двое маленьких детей убежали из таллиннского детского сада. К поискам детей привлекли полицию, которая вскоре их обнаружила, пишет издание Pere ja Kodu.
Взрослые, присматривающие за детьми, могут быть бдительными и внимательными, но порой беда может случиться за несколько секунд. Ни один родитель, отводя утром ребенка в детсад, и подумать не может, что его чадо может потеряться. К сожалению, это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев, о котором сообщило издание Pere ja Kodu.
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