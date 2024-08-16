Опять побег! Двое маленьких детей ушли в самоволку из детсада. Завуч: один из детей показал, как они сбежали

Взрослые, присматривающие за детьми, могут быть бдительными и внимательными, но порой беда может случиться за несколько секунд. Ни один родитель, отводя утром ребенка в детсад, и подумать не может, что его чадо может потеряться. К сожалению, это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев, о котором сообщило издание Pere ja Kodu.