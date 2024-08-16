Экономика
16.08.2024, 13:36

Минфин не исключает замену налога на прибыль предприятий дополнительным налогом с зарплат

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Министр финансов Юрген Лиги
Министр финансов Юрген Лиги
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По словам министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ), он рассматривает возможность замены анонсированного коалицией двухпроцентного авансового налога на прибыль предприятий дополнительным налогом на зарплаты, поскольку это упростит сбор налога и будет менее обременительным для предприятий, сообщает ERR.

Лиги сказал в интервью ERR, что такое решение не принято, а только рассматривается. Он также указал на то, что введение налога на прибыль предприятий создаст стимулы для компаний искать пути уклонения от налога.

Лиги подтвердил, что в принципе речь идет о дополнительном налоге, который предприятия платили бы с зарплаты по конкретной ставке. Он подтвердил, что премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) вкратце проинформировали об этом предложении и Министерство финансов теперь должно обосновать, почему налог с зарплат был бы лучше налога на прибыль.

Министр финансов отметил, что в публичном секторе и так планируются очень жесткие сокращения, а госпредприятия уже вносят вклад в бюджет в виде дивидендов, поэтому нет непреложной необходимости вводить такой налог в том числе в публичном секторе. „Но подумать надо“, - сказал он.

Лиги не стал прогнозировать позицию партнеров Партии реформ по коалиции по данному вопросу и точные сроки вступления в силу этого изменения в налоговой системе.

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