Минфин не исключает замену налога на прибыль предприятий дополнительным налогом с зарплат

Лиги сказал в интервью ERR, что такое решение не принято, а только рассматривается. Он также указал на то, что введение налога на прибыль предприятий создаст стимулы для компаний искать пути уклонения от налога.

Лиги подтвердил, что в принципе речь идет о дополнительном налоге, который предприятия платили бы с зарплаты по конкретной ставке. Он подтвердил, что премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) вкратце проинформировали об этом предложении и Министерство финансов теперь должно обосновать, почему налог с зарплат был бы лучше налога на прибыль.

Министр финансов отметил, что в публичном секторе и так планируются очень жесткие сокращения, а госпредприятия уже вносят вклад в бюджет в виде дивидендов, поэтому нет непреложной необходимости вводить такой налог в том числе в публичном секторе. „Но подумать надо“, - сказал он.

Лиги не стал прогнозировать позицию партнеров Партии реформ по коалиции по данному вопросу и точные сроки вступления в силу этого изменения в налоговой системе.

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