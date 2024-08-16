„Неужели мошенничество?“ Просьба помочь жителям дома, пострадавшим от удара молнии, вызвала неоднозначную реакцию

В субботу, 10 августа, в 21.41 спасателям поступило сообщение. что в Вана-Пярну на улице Кеск молния ударила в жилой дом. К моменту прибытия пожарных второй этаж дома заволокло дымом, но пламени не было видно. Спасатели, пройдя сквозь задымление, обнаружили источник огня в пристройке второго этажа. В 22.31 пожар был локализован, люди не пострадали.