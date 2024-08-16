16.08.2024, 15:35
„Неужели мошенничество?“ Просьба помочь жителям дома, пострадавшим от удара молнии, вызвала неоднозначную реакцию
ФОТО: OLAV KARULIN | VANA-PÄRNU LINNAOSA SOTSIAALMEEDIA
В конце прошлой недели молния ударила в жилой дом в Пярну, который загорелся. Хотя жильцы дома сообщили, что страховка покроет весь ущерб, их знакомая разместила в социальных сетях призыв к сбору средств. Неужели имело место мошенничество, задалось вопросом издание Maaleht.
В субботу, 10 августа, в 21.41 спасателям поступило сообщение. что в Вана-Пярну на улице Кеск молния ударила в жилой дом. К моменту прибытия пожарных второй этаж дома заволокло дымом, но пламени не было видно. Спасатели, пройдя сквозь задымление, обнаружили источник огня в пристройке второго этажа. В 22.31 пожар был локализован, люди не пострадали.
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