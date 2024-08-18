НОВЫЙ ЗАКОН | Врач допустил ошибку? На помощь придет страхование пациента

Согласно закону, все поставщики услуг здравоохранения обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней с момента вступления закона в силу, то есть до 1 декабря 2024 года.

Создаваемая система страхования поможет сделать здравоохранение более безопасным для пациентов и облегчит получение компенсации в случае ущерба. У пациентов появится возможность ходатайствовать о получении компенсации за нанесенный здоровью ущерб, если он возник после вступления закона в силу и врачебная ошибка была допущена во время постановки диагноза или лечения и ущерба можно было избежать.