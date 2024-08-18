18.08.2024, 14:05
НОВЫЙ ЗАКОН | Врач допустил ошибку? На помощь придет страхование пациента(3)
Сумма ущерба на один случай до 300 000 евро
ФОТО: | Delfi Meedia
Рийгикогу одобрил поправку к закону, согласно которой с 1 ноября вступает в силу система страхования пациентов, пишет издание Maaleht.
Согласно закону, все поставщики услуг здравоохранения обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней с момента вступления закона в силу, то есть до 1 декабря 2024 года.
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