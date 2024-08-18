Новости Эстонии
18.08.2024, 14:05

НОВЫЙ ЗАКОН | Врач допустил ошибку? На помощь придет страхование пациента

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Сумма ущерба на один случай до 300 000 евро
Heli Paluste
Страхование начнет действовать только в отношении тех случаев, когда врачебная ошибка была допущена после вступления закона в силу.
Страхование начнет действовать только в отношении тех случаев, когда врачебная ошибка была допущена после вступления закона в силу.
ФОТО: EPL arhiiv | Delfi Meedia

Рийгикогу одобрил поправку к закону, согласно которой с 1 ноября вступает в силу система страхования пациентов, пишет издание Maaleht.

Согласно закону, все поставщики услуг здравоохранения обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней с момента вступления закона в силу, то есть до 1 декабря 2024 года.

Создаваемая система страхования поможет сделать здравоохранение более безопасным для пациентов и облегчит получение компенсации в случае ущерба. У пациентов появится возможность ходатайствовать о получении компенсации за нанесенный здоровью ущерб, если он возник после вступления закона в силу и врачебная ошибка была допущена во время постановки диагноза или лечения и ущерба можно было избежать.

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