Самый мощный в Европе стартап оборонных технологий учредил в Эстонии дочернюю фирму и обещает крупные инвестиции

8 июля немецкая компания Helsing Ltd, специализирующаяся на применении искусственного интеллекта в оборонных целях и всего за несколько лет ставшая единорогом стоимостью более 1,5 миллиарда евро, учредила в Эстонии дочернюю фирму Helsing OÜ. Головная компания обещает инвестировать в нее десятки миллионов евро, пишет издание Delfi Forte.