16.08.2024, 13:55
Самый мощный в Европе стартап оборонных технологий учредил в Эстонии дочернюю фирму и обещает крупные инвестиции(5)
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8 июля немецкая компания Helsing Ltd, специализирующаяся на применении искусственного интеллекта в оборонных целях и всего за несколько лет ставшая единорогом стоимостью более 1,5 миллиарда евро, учредила в Эстонии дочернюю фирму Helsing OÜ. Головная компания обещает инвестировать в нее десятки миллионов евро, пишет издание Delfi Forte.
Компания Helsing, основанная в 2021 году и до недавнего времени действовавшая в основном в Германии, Франции и Великобритании, привлекла инвестиции, в частности, от основателя Spotify Даниэля Эка и шведского концерна тяжелой и оборонной промышленности Saab.
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