Экономика
16.08.2024, 13:55

Самый мощный в Европе стартап оборонных технологий учредил в Эстонии дочернюю фирму и обещает крупные инвестиции

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Ханно Певкур и Гундберт Георг Бернхард Шерф.
Ханно Певкур и Гундберт Георг Бернхард Шерф.
ФОТО: Kaitseministeerium

8 июля немецкая компания Helsing Ltd, специализирующаяся на применении искусственного интеллекта в оборонных целях и всего за несколько лет ставшая единорогом стоимостью более 1,5 миллиарда евро, учредила в Эстонии дочернюю фирму Helsing OÜ. Головная компания обещает инвестировать в нее десятки миллионов евро, пишет издание Delfi Forte.

Компания Helsing, основанная в 2021 году и до недавнего времени действовавшая в основном в Германии, Франции и Великобритании, привлекла инвестиции, в частности, от основателя Spotify Даниэля Эка и шведского концерна тяжелой и оборонной промышленности Saab.

Среди прочего, компания занимается оснащением истребителя Eurofighter новым потенциалом радиоэлектронной борьбы на основе искусственного интеллекта к 2028 году. Helsing и партнеры по консорциуму также создают ИИ-поддержку для программы Future Combat Air System (FCAS). С 2022 года компания обеспечивает поддержку ИИ для проводимых в Украине войсковых операций.

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