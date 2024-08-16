ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Синоптик рассказал, какой будет вторая половина августа

Синоптик Кайро Киитсак пишет в своих социальных сетях, что вторая половина августа будет намного теплее и суше, чем в среднем за многолетний период, рассчитанный по погодным моделям. „Больше не должно быть частых и обильных дождей, как в первой половине месяца, потому что высокое давление преобладает. Будет тепло и солнечно, что должно понравиться отдыхающим, фермерам и садоводам“, - пишет он.

В то же время Киитсак отмечает, что погода не совсем сухая, поскольку время от времени нас будут накрывать области низкого давления вместе с дождями и грозами, которые могут быть довольно интенсивными.

В пятницу (16.08) в Эстонию придет как раз область низкого давления. Будет переменная облачность, иногда дождь. Дуют южный и юго-западный ветры, днем ​​юго-западный и западный ветер 3-9 м/с, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

Ночью в субботу (17.08) область низкого давления отойдет, днем ​​мы останемся на южной окраине зоны низкого давления. Ночью ливни распространятся с запада на восток, днем ​​во многих местах идут дожди. Дует умеренный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха ночью 13..18°С, днем ​​19..23°С.

Предупреждения

У Чудского озера днем ​​ усилится юго-западный и южный ветер с порывами до11 м/с.

Уровень воды на гидрометрической станции Роозисааре озера Тамула достиг критического предела, на 220 см выше нулевого графика (EH2000 70,35 м) и не понизится в ближайшее время.

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