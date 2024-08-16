Руководство города и представители больниц решают судьбу Таллиннской больницы
В четверг представители города Таллинна и Восточно-Таллиннской центральной больницы, Западно-Таллиннской центральной больницы и Таллиннской детской больницы встретились для обсуждения консолидации больничной сети. В ходе встречи была проанализирована текущая ситуация и определен состав рабочей группы.
По словам мэра Евгения Осиновского, сотрудничество сторон будет иметь важное значение и в будущем: „Наша цель – совместно с государством построить Таллиннскую больницу, чтобы и впредь обеспечивать медицинскую помощь мирового уровня. Это подразумевает полную консолидацию больничной сети Таллинна, впоследствии управлять ею город и государство также будут вместе. В рамках этого решения мы также хотим иметь четкую перспективу и план финансирования строительства Таллиннской больницы“.
Вице-мэр Карл Сандер Касе отметил, что конкретные договоренности являются основой для продвижения в данном вопросе: „На встрече мы представили руководству таллиннских больниц обзор встречи с министром здравоохранения. Мы продолжим обсуждать с государством консолидацию больниц, однако важно достичь конкретного соглашения относительно инвестиций в больничную сеть Таллинна. Столичные больницы играют важную роль в эстонской системе здравоохранения, и есть общее понимание того, что данные инвестиции не могут быть возложены только на город Таллинн. Мы продолжаем обсуждение и надеемся на положительный результат“.
Руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов подчеркнул, что цель – улучшение доступности медицинских услуг: „Как представитель больницы я рад участвовать в рабочей группе, в которую также входят представители Министерства социальных дел и города и в которой мы будем обсуждать возможности создания Таллиннской больницы. Я по-прежнему убежден, что наиболее важной целью данного процесса является улучшение доступности качественных услуг в области здравоохранения как в Таллинне, так и во всей Северной Эстонии, и одним из инструментов достижения этой цели станет строительство нового здания больницы, чтобы медицинскую помощь можно было оказывать в лучших условиях, чем сейчас, когда это происходит в зданиях, многие из которых амортизированы. Надеюсь, что наши совместные с государством усилия завершатся конкретными договоренностями и гарантиями того, что строительство нового здания больницы станет в ближайшем будущем реальной перспективой“.
Руководитель Восточно-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер отметил, что в процессе принятия решений важная роль отводится всем сторонам: „Мы получили обзор дискуссий на тему объединения больниц, начатых государством и городом на прошлой неделе. Вполне естественно, что руководство таллиннских больниц будет участвовать в рабочей группе, поскольку помимо общих тем необходимо обсудить и решить специфические вопросы, непосредственно связанные с функционированием и развитием больниц“.
В состав городской рабочей группы, которая сосредоточится на консолидации больниц, входят вице-мэр Таллинна по социальным вопросам и здравоохранению Карл Сандер Казе, городской канцлер Таллинна Кайри Вахер, руководитель Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади, председатель правления Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, председатель правления Восточно-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер и председатель правления Таллиннской детской больницы Константин Ребров.
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