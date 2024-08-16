Руководство города и представители больниц решают судьбу Таллиннской больницы

По словам мэра Евгения Осиновского, сотрудничество сторон будет иметь важное значение и в будущем: „Наша цель – совместно с государством построить Таллиннскую больницу, чтобы и впредь обеспечивать медицинскую помощь мирового уровня. Это подразумевает полную консолидацию больничной сети Таллинна, впоследствии управлять ею город и государство также будут вместе. В рамках этого решения мы также хотим иметь четкую перспективу и план финансирования строительства Таллиннской больницы“.

Вице-мэр Карл Сандер Касе отметил, что конкретные договоренности являются основой для продвижения в данном вопросе: „На встрече мы представили руководству таллиннских больниц обзор встречи с министром здравоохранения. Мы продолжим обсуждать с государством консолидацию больниц, однако важно достичь конкретного соглашения относительно инвестиций в больничную сеть Таллинна. Столичные больницы играют важную роль в эстонской системе здравоохранения, и есть общее понимание того, что данные инвестиции не могут быть возложены только на город Таллинн. Мы продолжаем обсуждение и надеемся на положительный результат“.