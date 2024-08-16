Эксперты: обнаруженные на пляже Пикакари кусочки металла безопасны

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, на прошлой неделе управа узнала о небольших серебристых кусках металла неизвестного происхождения, найденных на пляже Пикакари. „Выяснилось, что эти металлические обломки долго пробыли в воде и не являются острыми. Анализы подтвердили, что они не содержат опасных металлов или веществ“, — сказала Таммур и поблагодарила компанию Metrosert AS, Департамент здоровья и Департамент окружающей среды за содействие в разъяснении ситуации.

Анализ металлических кусочков провела компания AS Metrosert. „Результаты анализов показывают, что это сплав на основе алюминия (около 99,7%), который в соответствии с директивой Европейского Союза является безопасным“, — сообщил председатель правления Metrosert AS Айгар Вайгу.

По оценке Департамента здоровья, результаты анализов найденных на пляже Пикакари металлических кусочков не дают оснований подозревать угрозу качеству воды для купания и, соответственно, здоровью людей.

„Департамент здоровья рекомендовал продолжить уборку пляжа, добавить на информационный стенд информацию о возможном нахождении металлических кусочков и, по возможности, установить источник этих обломков. Безусловно, управа Пыхья-Таллинна будет следовать рекомендациям Департамента здоровья“, — подтвердила старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

7 августа 2024 года Эстонское национальное телерадиовещание сообщило, что на пляже Пикакари найдены небольшие куски металла неизвестного происхождения. Металлические обломки без острых краев были обнаружены как в морской воде, так и на песке. Согласно предварительной оценке Департамента окружающей среды, скорее всего, это остатки попавшего в море много лет назад металла, которые теперь вымываются на берег волнами и ветром.

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