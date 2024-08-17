Осторожно! Наступает пиковый период финансовых мошенничеств

Посредством различных видов финансовых мошенничеств у людей в Эстонии продолжают выманивать значительные суммы денег. Например, только за этот год из-за инвестиционных мошенничеств жители страны уже потеряли около 2 миллионов евро. „Если посмотреть на статистику Департамента полиции и погранохраны, видно, что количество зарегистрированных случаев мошенничества также растет. Если за семь месяцев прошлого года было зарегистрировано 130 случаев инвестиционного мошенничества, то в этом году за те же семь месяцев зафиксировано уже 165 случаев“, - пояснил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.

Он добавил, что статистика предыдущих лет также демонстрирует, что после окончания лета и отпусков количество мошенничеств и сумма похищенных денег растет: „Ежегодно мы наблюдаем рост количества подобных случаев именно в сентябре и октябре: после отпусков люди вновь начинают активно инвестировать и делать покупки на родине, что создает благоприятную почву для действий мошенников. Поэтому сейчас особенно важно быть начеку и рассказывать своим знакомым о возможных рисках и опасных ситуациях“.

В течение лета, например, уже зафиксировано множество таких случаев – только в июне их было 41. Скажем, жертве сообщали о попавшем в аварию родственнике, чьи медицинские расходы нужно срочно оплатить, или о необходимости оплатить услуги адвоката, чтобы избежать уголовного дела. Во всех этих случаях к жертве домой приходил неизвестный человек, которому требовалось передать необходимую сумму наличных. Ткаченко подчеркивает, что ни одно официальное учреждение никогда не будет требовать наличные деньги, и уже тем более не будет приходить за ними прямо к вам домой.

За этот год зарегистрирован 191 случай, когда мошенники представлялись сотрудниками банка, а сумма ущерба составила более миллиона евро. Вот несколько примеров банковских мошенничеств: