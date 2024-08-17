Осторожно! Наступает пиковый период финансовых мошенничеств(6)
Статистика последних лет показывает, что финансовые мошенники особенно активизируются после окончания лета и периода отпусков – именно в начале осени они чаще всего выманивают у людей крупные суммы. Все чаще встречаются случаи, когда мошенники приходят к жертве домой, чтобы лично забрать у нее деньги.
Посредством различных видов финансовых мошенничеств у людей в Эстонии продолжают выманивать значительные суммы денег. Например, только за этот год из-за инвестиционных мошенничеств жители страны уже потеряли около 2 миллионов евро. „Если посмотреть на статистику Департамента полиции и погранохраны, видно, что количество зарегистрированных случаев мошенничества также растет. Если за семь месяцев прошлого года было зарегистрировано 130 случаев инвестиционного мошенничества, то в этом году за те же семь месяцев зафиксировано уже 165 случаев“, - пояснил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.
Он добавил, что статистика предыдущих лет также демонстрирует, что после окончания лета и отпусков количество мошенничеств и сумма похищенных денег растет: „Ежегодно мы наблюдаем рост количества подобных случаев именно в сентябре и октябре: после отпусков люди вновь начинают активно инвестировать и делать покупки на родине, что создает благоприятную почву для действий мошенников. Поэтому сейчас особенно важно быть начеку и рассказывать своим знакомым о возможных рисках и опасных ситуациях“.
В течение лета, например, уже зафиксировано множество таких случаев – только в июне их было 41. Скажем, жертве сообщали о попавшем в аварию родственнике, чьи медицинские расходы нужно срочно оплатить, или о необходимости оплатить услуги адвоката, чтобы избежать уголовного дела. Во всех этих случаях к жертве домой приходил неизвестный человек, которому требовалось передать необходимую сумму наличных. Ткаченко подчеркивает, что ни одно официальное учреждение никогда не будет требовать наличные деньги, и уже тем более не будет приходить за ними прямо к вам домой.
За этот год зарегистрирован 191 случай, когда мошенники представлялись сотрудниками банка, а сумма ущерба составила более миллиона евро. Вот несколько примеров банковских мошенничеств:
- Звонят якобы из банка и сообщают, что от имени человека в банк пришел неизвестный, который хочет оформить кредит, что данные человека утекли в сеть, на банковском счете имели место подозрительные операции или кто-то пытается снять деньги с банковского счета. Под предлогом предотвращения этого мошенники получают удаленный доступ к компьютеру человека или он сам передает им свои данные (личный код, логин интернет-банка, фото ID-карты). С помощью этих данных мошенники затем переводят деньги со счета или берут кредит на имя жертвы.
- Звонит якобы сотрудник службы безопасности банка, оператор Smart-ID или мобильный оператор. Например, заявляют, что жертве необходимо обновить учетную запись Smart-ID, что кто-то хочет взять на имя жертвы кредит, или необходимо продлить какой-то договор. Также бывали случаи, когда сначала звонил один человек, например „мобильный оператор“, а затем „сотрудник банка“, заявляя, что жертве нужно открыть новый банковский счет и заказать новую банковскую карту. В некоторых случаях по инструкции якобы сотрудника банка пострадавший должен был передать свою банковскую карту курьеру.
„Мошенники часто играют на эмоциях людей, например, на страхе, что, если быстро не отреагировать, что-то произойдет с их банковским счетом или деньгами, – отметил Ткаченко. – Если вы подозреваете, что стали жертвой финансового мошенничества или кто-то посторонний получил доступ к вашим деньгам, незамедлительно свяжитесь со своим банком и сообщите в полицию“.
Следить за распространяющимися в Эстонии мошенничествами можно на странице Facebook Pettused Eestis, где государственные учреждения и компании делятся информацией о распространенных в настоящее время мошеннических схемах.
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