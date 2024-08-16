Лутсар об оспе обезьян: нам пока не угрожает, но тем, кто едет в Африку, стоит принять меры(3)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией международного значения, это максимально возможный уровень. По словам вирусолога Ирьи Лутсар, для стран вне Африки уровень опасности невысок, но меры предосторожности принять нужно.
„Те страны, где сейчас этого заболевания нет вообще, могут начать собирать вакцины и лекарства, поскольку и в Африке их недостаточно, вот о чем говорят эксперты“, - приводит слова Ирьи Лутсар Rus.err.ee.
„Европейские специалисты следят за ситуацией. В их последнем отчете, который был опубликован, кажется, на позапрошлой неделе, но ситуация с тех пор не очень изменилась, говорится, что опасность для европейских граждан в Европе очень невысока, так что для стран за пределами Африки повода для беспокойства сейчас нет“, - добавила вирусолог.
„Но всегда стоит предостеречь людей, которые путешествуют в страны, где в настоящее время наблюдается эпидемия, и прежде всего в Демократическую Республику Конго. Людям, которые едут туда и вообще в Африку, стоит помнить о необходимости принять соответствующие меры“, - заключила Ирья Лутсар.
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