Лутсар об оспе обезьян: нам пока не угрожает, но тем, кто едет в Африку, стоит принять меры

„Те страны, где сейчас этого заболевания нет вообще, могут начать собирать вакцины и лекарства, поскольку и в Африке их недостаточно, вот о чем говорят эксперты“, - приводит слова Ирьи Лутсар Rus.err.ee.

„Европейские специалисты следят за ситуацией. В их последнем отчете, который был опубликован, кажется, на позапрошлой неделе, но ситуация с тех пор не очень изменилась, говорится, что опасность для европейских граждан в Европе очень невысока, так что для стран за пределами Африки повода для беспокойства сейчас нет“, - добавила вирусолог.

„Но всегда стоит предостеречь людей, которые путешествуют в страны, где в настоящее время наблюдается эпидемия, и прежде всего в Демократическую Республику Конго. Людям, которые едут туда и вообще в Африку, стоит помнить о необходимости принять соответствующие меры“, - заключила Ирья Лутсар.

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