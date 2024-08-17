Задача со многими неизвестными: как попасть на остановку „Пеэтри“ на шоссе Таллинн-Тарту, если нет ни тротуаров, ни тропинок?

Речь идет об остановке в направлении Таллинна. Ближайшая к скоростному шоссе улица - Ляйке теэ, но к автобусной остановке не ведет ни тропинка, ни тротуар. Вдоль шоссе с оживленным движением на несколько километров протянулись коммерческие площади, канава и прилегающий к нему луг. Зимой вдоль дороги лежат лишь грязные сугробы:

Для того чтобы попасть на остановку с другой стороны четырехполосного шоссе, Департамент транспорта проделал проход в дорожном ограждении, разделяющем направления, не подумав о том, как пешеходы будут перебираться через четырехполосное шоссе в час-пик, когда транспорт идет сплошным потоком. Этот проход выглядит так: