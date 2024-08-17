17.08.2024, 12:40
Задача со многими неизвестными: как попасть на остановку „Пеэтри“ на шоссе Таллинн-Тарту, если нет ни тротуаров, ни тропинок?
Департамент: эта остановка не соответствует требованиям ЕС
ФОТО:
В волости Раэ Харьюского уезда Департамент транспорта установил на обочине четырехполосного скоростного шоссе Таллинн-Тарту автобусную остановку „Пеэтри“, к которой не ведет ни тротуар, ни пешеходная тропинка, пишет Delfi Forte.
Речь идет об остановке в направлении Таллинна. Ближайшая к скоростному шоссе улица - Ляйке теэ, но к автобусной остановке не ведет ни тропинка, ни тротуар. Вдоль шоссе с оживленным движением на несколько километров протянулись коммерческие площади, канава и прилегающий к нему луг. Зимой вдоль дороги лежат лишь грязные сугробы:
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