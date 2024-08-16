СВОДКА ЗА СУТКИ | Один погибший, 12 пьяных и четверо детей, пострадавших в одной аварии

В 01:58 в Таллинне на улице Копли, 71а произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, ехавшая на электросамокате Bolt, не справилась с управлением и упала. Женщину доставили в больницу.

Около 12:00 в деревне Тепельвялья волости Хальяла Ляэне-Вирумаа на 4-м километре дороги Кольяку-Алтья произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем автомобиля Seat Altea врезалась в ехавший по главной дороге мотоцикл Kawasaki, которым управляла 45-летняя женщина. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 12:46 в Вырумаа, в деревне Вагула, на 244-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 73-летний мужчина влетел на автомобиле Toyota Yaris Verso в кювет. Водителя и 70-летнюю пассажирку доставили в больницу.

В 13:32 в Таллинне на Петербури теэ возле Осмуссаре 2 произошло дорожно-транспортное происшествие, где Volkswagen Golf, которым управлял 33-летний мужчина, столкнулся с Volkswagen Caddy, которым управлял 48-летний мужчина. Водитель VW Caddy доставлен в больницу.

В 14:57 в деревне Кымси в Пярнумаа на 58-м км дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре произошло дорожно-транспортное происшествие, где 53-летняя женщина въехала на автомобиле Volvo S80 в двигавшейся по главной дороге автомобиль Toyota RAV4, которым управлял 33-летний мужчина. Скорая помощь доставила в больницу пассажиров Toyota: 34-летнюю женщину, 32-летнюю женщину и 7-летнего мальчика. 10-летнюю девочку, 8-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, которые были пассажирами Volvo, родители сами доставили в больницу для обследования.

В 18:30 в деревне Маарду волости Йыэляхтме в Харьюмаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где 68-летний мужчина съехал с дороги на автомобиле Toyota Land Cruiser. Водитель скончался на месте.