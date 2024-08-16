Эстонский эксперт авиации: airBaltic близок к финансовому краху

По мнению Петерсона, airBaltic представляет собой довольно устаревшую модель национальной авиакомпании, требующую больших инвестиций, поэтому в ближайшее время не ожидается, что авиакомпания будет приносить прибыль, пишет Rus.Delfi.lv.

Эксперт в интервью эстонской общественной телерадиокомпании ERR отметил, что, по его мнению, бизнес-модель „airBaltic“ неправильная, поскольку для авиакомпании такого размера модель национального перевозчика не оправдывает себя. Он сравнил это с попытками бывшей эстонской национальной авиакомпании „Estonian Air“ расшириться, что требует много времени и инвестиций.