16.08.2024, 07:27
Эстонский эксперт авиации: airBaltic близок к финансовому краху(10)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приближается к финансовому краху, и правительству Латвии придется принимать решения о дальнейших действиях, заявил эстонский авиационный эксперт Томас Петерсон.
По мнению Петерсона, airBaltic представляет собой довольно устаревшую модель национальной авиакомпании, требующую больших инвестиций, поэтому в ближайшее время не ожидается, что авиакомпания будет приносить прибыль, пишет Rus.Delfi.lv.
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