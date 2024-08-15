ФОТО | Люди продолжают купаются на пляже Инглиранд, несмотря на загрязненную воду. Там нет знаков, предупреждающих о риске заболеть

За последние две недели Таллиннская детская больница приняла около 15 пациентов, которые ходили непосредственно купаться или играть на Инглиранд возле мемориала „Русалка“. У больных диагностированы различные инфекции желудочно-кишечного тракта, вызвавшие сильную рвоту и диарею.

Особенно подвержены риску дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой.

По данным Департамента здоровья, Инглиранд не является официальным местом для купания, поэтому купаться на пляже здесь категорически не рекомендуется. Вместо этого Департамент здоровья рекомендует купаться в официальных местах для купания, поскольку там есть данные о качестве воды и за ними ведется наблюдение.

По словам руководителя Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, точный источник загрязнения неизвестен, но к месту ведут три трубы для отвода дождевой воды. Инглиранд не является официальным пляжем для купания, и качество воды там не контролируется регулярно. Лухт сообщила, что на этот раз Департамент здоровья взял образцы по собственной инициативе из-за детей, поступивших в больницу.

„Знаки на пляже Инглиранд необходимо обновить, чтобы предупреждать людей о возможном загрязнении окружающей среды и рисках для здоровья. Также мы обращаем внимание на соблюдение общей гигиены. Это значит, что необходимо обеспечить регулярную уборку туалетов и возможность мытья рук. Если вы были в воде, вам необходимо как следует вымыться теплой водой с мылом“, - сказала Лухт.

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