ФОТО | Люди продолжают купаются на пляже Инглиранд, несмотря на загрязненную воду. Там нет знаков, предупреждающих о риске заболеть(1)
Несмотря на риск заразиться желудочно-кишечной инфекцией, многие таллиннцы в четверг вечером продолжают купаться на пляже Инглиранд. Таллиннская городская управа не установила предупреждающие знаки, указывающие на риск заболеть.
За последние две недели Таллиннская детская больница приняла около 15 пациентов, которые ходили непосредственно купаться или играть на Инглиранд возле мемориала „Русалка“. У больных диагностированы различные инфекции желудочно-кишечного тракта, вызвавшие сильную рвоту и диарею.
Особенно подвержены риску дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой.
По данным Департамента здоровья, Инглиранд не является официальным местом для купания, поэтому купаться на пляже здесь категорически не рекомендуется. Вместо этого Департамент здоровья рекомендует купаться в официальных местах для купания, поскольку там есть данные о качестве воды и за ними ведется наблюдение.
По словам руководителя Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, точный источник загрязнения неизвестен, но к месту ведут три трубы для отвода дождевой воды. Инглиранд не является официальным пляжем для купания, и качество воды там не контролируется регулярно. Лухт сообщила, что на этот раз Департамент здоровья взял образцы по собственной инициативе из-за детей, поступивших в больницу.
„Знаки на пляже Инглиранд необходимо обновить, чтобы предупреждать людей о возможном загрязнении окружающей среды и рисках для здоровья. Также мы обращаем внимание на соблюдение общей гигиены. Это значит, что необходимо обеспечить регулярную уборку туалетов и возможность мытья рук. Если вы были в воде, вам необходимо как следует вымыться теплой водой с мылом“, - сказала Лухт.
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