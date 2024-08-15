В будущем семейные врачи смогут оказывать помощь не только своим пациентам

Министерство социальных дел Эстонии предложило новые правила для центров здоровья, направленные на улучшение коллективной семейной медицинской помощи. Основное внимание уделяется возможности распределения обязанностей между несколькими врачами в центрах здоровья, чтобы ускорить оказание помощи пациентам. Министерство также планирует ввести дежурные службы семейных врачей для снижения нагрузки на больницы и обеспечения медицинской помощи даже внерабочее время.

Законопроект предусматривает, что семейные врачи смогут оказывать помощь пациентам, которые не входят в их списки, с финансированием от Кассы здоровья. Кроме того, расширяются права медсестер-специалистов, которые получат возможность направлять пациентов на амбулаторные приемы и другие медицинские процедуры.

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