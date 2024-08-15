Планируемый министерством запрет на кур в клетках может привести к повышению цен на яйца(1)
Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии предлагает запретить содержание кур в клетках с 2035 года и запретить установку новых клеточных помещений для кур-несушек с 2026 года. По оценке крупнейшего производителя яиц в Эстонии, Dava Foods, такое изменение приведет к росту цен на яйца. Об этом сообщает rus.err.ee.
Министр сельского хозяйства Пирет Хартман подчеркнула, что инициатива направлена на улучшение благосостояния кур и создание равных условий для предпринимателей. Планируется использовать европейские фонды для поддержки местных производителей, чтобы минимизировать влияние на цены для потребителей.
Крупнейший производитель яиц в Эстонии, Dava Foods, отмечает, что такой переход повлияет на себестоимость производства и цену яиц, так как содержание кур вне клеток требует значительных инвестиций. Организация MTÜ Nähtamatud Loomad поддерживает инициативу, указывая на рост общественного интереса к благосостоянию животных и прогнозируя, что изменения могут произойти быстрее, учитывая планы торговых сетей перейти на продажу яиц от кур на свободном выгуле уже к 2025 году.
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