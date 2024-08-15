Город планирует проложить новые велодорожки на улице Техника

„Сооружение велосипедной дорожки на улице Техника сделает езду на велосипеде гораздо безопаснее и уменьшит постоянно растущую транспортную нагрузку на этой улице“, - отметил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

В то же время, при проектировании нового уличного пространства следует позаботиться о том, чтобы сохранить как можно больше высоких насаждений на улице. Например, растущие здесь конские каштаны должны остаться совершенно нетронутыми. „Велосипедная дорожка будет построена между железной дорогой и каштановой аллеей в течение года или двух. Так что в будущем у водителей, велосипедистов и пешеходов будет свое собственное пространство“, - сказал старейшина района.

Также будет осуществлена модернизация инженерных сетей, переходов, автобусных остановок и тротуаров, установка пандусов и озеленение в соответствии с проектными требованиями.

С проектом условий проектирования и дополнительными материалами можно ознакомиться на сайте Таллинна и с 15 августа по 30 августа в здании управы района Кесклинн (Нунне,18). Вы можете внести свои предложения до 30 августа через форму обратной связи на сайте. Всем, кто предоставил обратную связь, будут отправлены ответы по электронной почте.

Вы также можете высказать свое мнение на публичной презентации проекта условий проектирования, которая состоится 28 августа в 17.30 в зале управы района Кесклинн. Вы также можете зарегистрироваться для участия через сайт Таллинна.

При подготовке проекта условий проектирования учитывались цели Стратегии развития Таллинна до 2035 года, в том числе принципы, изложенные в главе „Дружелюбное городское пространство“, стратегия развития велосипедного транспорта в Таллинне на 2018-2028 годы, Климатическая программа Таллинна, Программа мобильности Таллинна, инструкция Эстонского общества слепых „Доступность построенной среды для слабовидящих“, а также принципы и цели общей планировки района Кесклинн.

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