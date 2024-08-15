Управа района Ласнамяэ приглашает на бесплатные занятия по катанию на роликах

„Бесплатные тренировки на роликовых коньках, которые были запущены управой Ласнамяэ в прошлом году в качестве пилотного проекта, оказались крайне популярными. Катание на роликах – полезный и увлекательный, но в тоже время достаточно опасный вид спорта и проведения досуга. Чтобы избежать серьезных травм, важно знать, как вести себя в той или иной ситуации. Этот проект создан для того, чтобы каждый мог улучшить свою технику катания под присмотром тренера. Ждем всех желающих на тренировки!“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

В 18:30 на групповое занятие по обучению основам безопасного движения приглашаются дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет, в 19:15 – все, кто старше.

Предварительная регистрация не требуется. Поскольку занятия будут проходить на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. В случае дождливой погоды тренировки не состоятся.

Участникам рекомендуется взять с собой свои роликовые коньки. При отсутствии коньков роликовый парк Ласнамяэ предоставит их бесплатно. Участники должны иметь при себе защитную экипировку, а районная управа просит всех во время тренировок быть в шлеме.

Тренировки в парке Тондираба (Varraku 18) организует управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с MTÜ Uisuklubi Jäälind.

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