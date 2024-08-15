ВИДЕО | Кристен Михал: было бы разумно, если бы состоятельные люди не получали семейные пособия

27 августа Министерство финансов представит правительству прогноз бюджета на следующий год.

По словам премьер-министра, вопрос о сокращении бюджета, скорее всего, вызовет очень эмоциональную дискуссию как среди общественности, так и между министерствами. Министерство финансов, со своей стороны, уже предоставило другим министерствам различные траектории и рамки для проведения сокращений. „То есть у них остались последние дни для того, чтобы обдумать, что сказать правительству“, - напомнил Михал.

По словам Михала, первым этапом станет сокращение видов деятельности министерств. „Это точно будет первый шаг, за которым последуют другие обсуждения“, - сказал он.

Что касается сокращений, то в средствах массовой информации горячо обсуждалось сокращение семейных пособий. Postimees писал, что семейные пособия могут существенно пополнить государственный бюджет только за счет очень больших сокращений, и расчеты издания по снижению потолка родительских пособий это подтверждают.

По словам Михала, расчеты и анализы Министерства финансов и Министерства социальных дел по этому вопросу еще не готовы, и он не хочет строить догадки. „Чтобы избежать двусмысленности и неопределенности, я намеренно не буду спекулировать на эту тему“, - сказал он.

„Единственный принцип, который мы обсуждали на уровне коалиционных переговоров, заключается в том, что если бы в будущем можно было дифференцировать, чтобы более обеспеченные люди не получали эту поддержку, а помощь больше бы шла нуждающимся семьям, то это был бы разумный принцип, который одобрили бы и жители Эстонии. Как это сделать, возможно ли это даже с нашими цифровыми технологиями, сказать сложно“, - сказал он, добавив, что это скорее вопрос к Министерству финансов и Министерству социальных дел.

Государственный бюджет составляется на один финансовый год, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря. Правительство должно представить проект госбюджета в Рийгикогу не позднее чем за три месяца до начала финансового года.

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