15.08.2024, 17:07
ФОТО | В результате аварии столкнулись два автомобиля, на месте ДТП затруднено движение
Сегодня в 16:12 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Лосси в Вильянди произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись два автомобиля.
Одна из машин перевернулась на бок. В обеих машинах находились только водители, которых осмотрели медики на месте происшествия. Точные обстоятельства ДТП уточняются.
Движение транспорта на месте происшествия затруднено, и в настоящее время полиция помогает его регулировать.
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