Суд оставил под стражей жительницу Таллинна, обвиняемую в государственной измене

Суд считает, в настоящий момент имеются предпосылки и основания для содержания Бурцевой под стражей, а также, что имеются достаточные основания для предъявления Бурцевой обвинения на основании версии обвинения. Суд отметил также, что сейчас не решается вопрос о вине подсудимой. По мнению суда, по-прежнему остается актуальным и второе основание для ареста Бурцевой, то есть существует риск, что она уклонится от уголовного производства.

Исходя из вышесказанного, суд постановил, что электронный надзор не может гарантировать, что обвиняемая, находясь на свободе, не совершит новых преступлений. Суд считает, что следует применять меру заключения под стражу. Это необходимо для защиты основных ценностей общества, безопасности и интересов эстонского государства и внешней безопасности Эстонской Республики, что, несомненно, перевешивает посягательство на основную свободу личности. Суд не удовлетворил ходатайство о применении такой меры пресечения, как электронное наблюдение.

Суд не удовлетворил ходатайство защитника о возвращении обвинительного заключения в прокуратуру, придя к выводу, что оно соответствует требованиям, предусмотренным законом. Как отметил суд, спор о содержании обвинения не является основанием для возвращения обвинительного заключения.

Суд счел, что второй нанятый по договору защитник не может участвовать в процессе, так как не выполнила установленные законом требование, не представив суду документ, подтверждающий наличие у нее соответствующего образования.

Открытое обсуждение уголовного дела начнется 1 ноября.

Жительница Таллинна Светлана Бурцева находится под стражей с начала марта в связи с ее сотрудничеством с российскими государственными СМИ. Прокуратура предъявила Бурцевой обвинение в общем порядке, обвинив ее в нарушении международных санкций и государственной измене.

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