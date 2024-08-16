Õhtuleht: Таллинн выкупит на деньги города частную школу, в которой учатся дети ведущих столичных социал-демократов

Как пишет издание Õhtuleht, здание, в котором действует Открытая школа, купят, несмотря на то, что расположенная неподалеку муниципальная основная школа Каламая уже не одно десятилетие работает в таких стесненных условиях, что уроки приходится проводить даже в столовой.

Первые шаги по покупке здания, в котором действует частная школа, ведущие социал-демократы предприняли, еще когда входили в коалицию с Центристской партией, когда мэром был Михаил Кылварт, Мадле Липпус занимала пост вице-мэра, а Евгений Осиновский был председателем горсобрания.

Входящая в оппозицию бывшая старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап (Центристская партия) сказала Õhtuleht, что поскольку здание Открытой школы находится в плохом состоянии, потребуются дополнительные инвестиции в размере до 19 миллионов евро, таким образом речь в конечном итоге может идти о сумме в 22 миллиона евро.

В то же время выкуп и реконструкция здания основной школы Каламая обошлись бы в 19 миллионов евро, но эта школа принимает в первую очередь детей из семей, проживающих в Каламая, а в частной школе может учиться ребенок, независимо от того, в каком районе города он зарегистрирован, отмечает Õhtuleht.

Мэр Таллинна сказал изданию, что Открытая школа решила прекратить существование как частное учебное заведение и стать муниципальной школой. Мэрия, по его словам, решила, что приобретение здания Открытой школы является разумным шагом.

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