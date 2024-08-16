Девушка из Cибири обнаружила в себе эстонские корни и переехала в Тарту. „Я писала людям с моей фамилией на Facebook и спрашивала, не являемся ли мы родственниками“

Жительница Сибири случайно узнала, что у ее семьи есть эстонские корни. В 14 лет она начала изучать свою родословную. В итоге она не только нашла давно потерянных родственников в Эстонии, но и переехала в Тарту, где успешно завершила обучение в местном университете.