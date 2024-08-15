ЧП и криминал
15.08.2024, 15:26

ФОТО | Откуда это?! Дорога в Харьюмаа на протяжении нескольких километров усыпана осколками стекла

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Вероятно, осколки стекла высыпались на дорогу из проезжавшего автомобиля, но точные обстоятельства еще выясняются.
Вероятно, осколки стекла высыпались на дорогу из проезжавшего автомобиля, но точные обстоятельства еще выясняются.
ФОТО: Erakogu

В среду вечером в Департамент транспорта поступило сообщение о том, что дорога Арувалла-Ягала усыпана битым стеклом. В течение сегодняшнего дня с дороги уберут осколки, пишет Delfi.

Как написал в социальных сетях обеспокоенный участник дорожного движения, осколками стекла усеяна дорога, начиная от Хальява, примерно через два километра после Ягала, вплоть до Раазику и дальше по направлению к железной дороге. Шанс проколоть покрышки или пораниться довольно велик.

Информация о битом стекле на дороге поступила в Департамент транспорта в среду вечером, и, как сообщил Маргус Магус, возглавляющий подразделение по благоустройству и организации дорожного движения северного отдела, к утру четверга было точно установлен отрезок дороги, который необходимо очистить от стекла. Работы проведут в течение сегодняшнего дня.

Осколки стекла на дороге Арувалла-Ягала.

„По какой причине на дороге оказались осколки стекла, неизвестно. Вероятно, они высыпались на дорогу из проезжавшего автомобиля, который вез груз в открытом кузове, но точные обстоятельства еще выясняются. В Департамент транспорта не поступало сообщений о том, что осколками поврежден автомобиль или из-за них пострадали люди или животные“, - сказал Магус.

Спасательному департаменту информация об осколках на дороге не передавалась, так как осколки стекла на дороге не представляет опасности для участников движения.

Департаменту транспорта можно сообщать о подобных случаях по телефону 1247.

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