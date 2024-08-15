В Европе миллионы автомобилей с дизельным двигателем могут отправиться на свалку. Известно ли что-то об этом в Эстонии?

Запрет на эксплуатацию может коснуться примерно 8,2 миллиона автомобилей с дизельным двигателем только в Германии, в Европе эта цифра еще внушительнее. Как пишет Auto Bild, таким сценарием может обернуться новая интерпретация юридических актов Европейским судом и Еврокомиссией.

По данным издания, ведутся переговоры о том, следует ли более строго трактовать стандарт измерения выбросов новых автомобилей. В этом случае многие модели автомобилей не будут соответствовать критериям и, следовательно, не будут зарегистрированы. Это означает, что в Германии уже в этом году с дорог могут исчезнуть 8,2 миллиона автомобилей, пишет Auto Bild.