15.08.2024, 15:45
В Европе миллионы автомобилей с дизельным двигателем могут отправиться на свалку. Известно ли что-то об этом в Эстонии?(11)
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По данным немецкого издания Auto Bild, новая трактовка юридических актов Евросоюза может привести к тому, что из эксплуатации выведут миллионы автомобилей с дизельным двигателем. Это связано с новым подходом к определению количества выхлопных газов. Запрет может вступить в силу уже в январе 2025 года, менее, чем через полгода, пишет Delfi Forte.
Запрет на эксплуатацию может коснуться примерно 8,2 миллиона автомобилей с дизельным двигателем только в Германии, в Европе эта цифра еще внушительнее. Как пишет Auto Bild, таким сценарием может обернуться новая интерпретация юридических актов Европейским судом и Еврокомиссией.
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