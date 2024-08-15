Экономика
15.08.2024, 15:45

В Европе миллионы автомобилей с дизельным двигателем могут отправиться на свалку. Известно ли что-то об этом в Эстонии?

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Автосвалка.
Автосвалка.
ФОТО: Uku Tampere

По данным немецкого издания Auto Bild, новая трактовка юридических актов Евросоюза может привести к тому, что из эксплуатации выведут миллионы автомобилей с дизельным двигателем. Это связано с новым подходом к определению количества выхлопных газов. Запрет может вступить в силу уже в январе 2025 года, менее, чем через полгода, пишет Delfi Forte.

Запрет на эксплуатацию может коснуться примерно 8,2 миллиона автомобилей с дизельным двигателем только в Германии, в Европе эта цифра еще внушительнее. Как пишет Auto Bild, таким сценарием может обернуться новая интерпретация юридических актов Европейским судом и Еврокомиссией.

По данным издания, ведутся переговоры о том, следует ли более строго трактовать стандарт измерения выбросов новых автомобилей. В этом случае многие модели автомобилей не будут соответствовать критериям и, следовательно, не будут зарегистрированы. Это означает, что в Германии уже в этом году с дорог могут исчезнуть 8,2 миллиона автомобилей, пишет Auto Bild.

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