ФОТО | Таллинн тестирует в зоопарке приложение для слабовидящих

По словам вице-мэра Маргот Роозе, Таллинн стремится быть доступным для каждого жителя и гостя города. „Для людей с особыми потребностями передвижение по городу можно сделать беспрепятственным и адаптированным к их индивидуальным потребностям. В городе много примеров создания инклюзивной среды в инфраструктуре и общественном транспорте. Речь идет не только об улучшении физического доступа, но и о получении информации, например, посредством рельефно-точечного шрифта, крупного шрифта или аудиогида. Начавшееся в августе в Таллиннском зоопарке тестирование приложения NaviLens поможет повысить доступность для людей с особыми потребностями“, – отметила Роозе и добавила, что тестировать приложения, связанные с доступностью, очень важно, поскольку они помогают как можно большему числу людей исследовать город.

Приложение NaviLens призвано помогать людям с нарушениями зрения, которые не могут пользоваться традиционными визуальными указателями и инфостендами. В ходе пилотного проекта в общественном пространстве и зданиях зоопарка установлены специальные коды NaviLens, которые пользователь сканирует мобильным телефоном через приложение. За каждым кодом скрывается конкретная информация, например, как пройти куда-либо или туристическая информация, которую телефон зачитывает вслух на выбранном языке.

Совместный проект поддерживает компания Ligipääsuke – импортер новаторских решений, повышающих доступность. По словам специалиста Ligipääsuke по доступности Якоба Росина, Таллинн перенимает практику, оказавшуюся успешной в других странах, и адаптирует ее. „Преимущество NaviLens – в его гибкости. Приложение для телефона помогает человеку с нарушениями зрения, подсказывая ему путь, но при этом доступна и туристическая информация. Также приложение может предоставлять информацию, например, языком жестов или простыми словами, что подходит детям или посетителям с интеллектуальными нарушениями“, – сказал Росин.