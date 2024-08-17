Руководитель пивоваренного завода Saku: за несколько лет популярность одной из категорий продуктов многократно возросла

В ходе проведенного Norstat опроса 93% респондентов отметили, что за последние пять лет они употребляли безалкогольные напитки. Основная причина заключается в желании не пить алкоголь – так ответили 47% участников исследования. На один процент меньше респондентов отметили, что они предпочитают безалкогольные напитки, потому что после них можно управлять транспортным средством. Третьей по популярности причиной употребления безалкогольных напитков стало расширение ассортимента, благодаря чему теперь можно найти продукт по своему вкусу (35%).

Треть респондентов предпочитают безалкогольные продукты, поскольку хотят сделать выбор в пользу более здорового образа жизни. „Общество движется к более здоровым альтернативам, а безалкогольные продукты безусловно таковыми являются. Проведенное исследование показывает, что в последние годы популярность безалкогольных напитков явно растет – за последние пять лет почти половина респондентов стала чаще употреблять безалкогольные продукты. Около 40% респондентов не изменили свои привычки, и лишь десятая часть пьет безалкогольные напитки реже“, - отметил член правления пивоваренного завода Saku Яан Хярмс.

Основные причины употребления безалкогольных напитков среди мужчин и женщин несколько различаются. Около 57% мужчин отметили, что предпочитают безалкогольные напитки, поскольку это дает свободу управлять транспортным средством. Второй причиной стало желание не употреблять алкоголь (36%). Главной причиной, по которой безалкогольные напитки выбирают участвовавшие в исследовании женщины, является именно желание не пить алкоголь (58%), а второй причиной стало расширение ассортимента безалкогольных продуктов, благодаря чему можно найти напиток, который им нравится (38%).