В два раза выше средней! Рост зарплат в стартап-секторе продолжается
По данным Startup Estonia, в первой половине этого года средняя брутто-зарплата работников стартап-сектора, достигла 3609 евро, что почти вдвое превышает среднюю зарплату в Эстонии. Для сравнения, по данным Департамента статистики, средняя зарплата в Эстонии составляет 1831 евро.
Работники с эстонским гражданством зарабатывают в стартап-секторе в среднем 3574 евро, а работники с иностранным — 3739 евро. Самую высокую среднемесячную брутто-зарплату получают работники в возрасте 41-50 лет, средняя зарплата которых в первой половине этого года составила 4462 евро в месяц. За ними следуют сотрудники в возрасте 31-40 лет с месячной зарплатой 3912 евро.
Руководитель Startup Estonia Еве Пеетерсон отметила, что если несколько лет назад эстонские стартапы были активными рекрутерами, то сегодня эта тенденция изменилась, и по сравнению с концом 2023 года число сотрудников практически не изменилось. „В этом смысле стартап-сектор ничем не отличается от традиционных компаний, которые в трудные времена принимают рациональные решения и стремятся к экономии. Однако, в стартап-секторе существенно выросли зарплаты, что свидетельствует о стремлении сохранить ценных специалистов. В последние месяцы мы видим стабилизацию показателей занятости, но еще слишком рано говорить, является ли это постоянной тенденцией или осенью ожидается сокращение рабочей силы“, — сказала Пеетерсон, добавив, что следующие месяцы помогут понять влияние текущей экономической ситуации на занятость в развивающемся секторе.
По данным Департамента статистики Эстонии, в первой половине 2024 года в эстонском стартап-секторе хотя бы один день работали 16 164 человека, или 2,3% всех людей, которые работали в Эстонии по меньшей мере один день.
По состоянию на конец первого полугодия, крупнейшим работодателем в эстонском стартап-секторе была компания Wise с 1997 сотрудниками. За год число сотрудников компании увеличилось на 98 человек. Второй по величине работодатель в эстонском стартап-секторе Bolt, является работодателем для 1280 человек, сотрудников в компании на десять меньше, чем год назад. В тройку крупнейших работодателей также входит компания Swappie, в которой по состоянию на конец полугодия работало 480 сотрудников. В Pipedrive количество сотрудников за год сократилось на 71 человека до 369 работников. Крупнейшим работодателем в сфере стартапов является также Coolbet со штатом 273 человек.
63% сотрудников компаний эстонского стартап-сектора — мужчины, 37% — женщины, причем 66% из работников, т.е. 10 699 человек, имеют эстонское гражданство. Сотрудники эстонских стартапов также относительно молоды — 46% сотрудников в возрасте 31–40 лет и еще 35% — в возрасте 21–30 лет. Средний возраст основателя стартап-компании составляет 39 лет, из них 84% мужчины и 16% женщины.
„Привлечение иностранных талантов по-прежнему чрезвычайно важно для стартап-сектора, поскольку они способствуют развитию инноваций и росту нашей стартап-экосистемы. В то же время мы видим, что потенциал женщин в секторе во многом не раскрыт, а доля женщин-основателей за последние годы особо не изменилась, оставаясь в районе 16%“, — отметила Пеетерсон.
Иностранные работники чаще всего приезжают на работу в Эстонию из России (643 человека), они переехали сюда до визового запрета, из Украины (537 человек), Нигерии (465 человек), Индии (316 человек) и Бразилии (272 человека). Среди граждан стран Евросоюза Эстония является местом работы для граждан Италии (126), Латвии (112), Франции (75), Финляндии (74) и Испании (69).
Большинство, или 69%, работников стартап-сектора имеют высшее образование, получив степень бакалавра, магистра или доктора. Среди иностранных работников процент людей с высшим образованием еще выше – 84%. Менеджеры составляют 12% всех работников отрасли, а ведущие специалисты – 50%. Технические специалисты и специалисты среднего звена составляют 13% в секторе стартапов, а офисные работники и работники сферы обслуживания клиентов составляют 17% сотрудников сектора.
Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет и технологические компании с глобальным потенциалом.
Startup Estonia — это государственная программа развития эстонской стартап-экосистемы, дающая толчок появлению стартапов и международным историям успеха. Программу Startup Estonia проводит совместное учреждение EAS и KredEx. Программа Startup Estonia финансируется из средств Европейского Союза (номер проекта 2021-2027.1.03.23-0212).
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