В два раза выше средней! Рост зарплат в стартап-секторе продолжается

Работники с эстонским гражданством зарабатывают в стартап-секторе в среднем 3574 евро, а работники с иностранным — 3739 евро. Самую высокую среднемесячную брутто-зарплату получают работники в возрасте 41-50 лет, средняя зарплата которых в первой половине этого года составила 4462 евро в месяц. За ними следуют сотрудники в возрасте 31-40 лет с месячной зарплатой 3912 евро.

Руководитель Startup Estonia Еве Пеетерсон отметила, что если несколько лет назад эстонские стартапы были активными рекрутерами, то сегодня эта тенденция изменилась, и по сравнению с концом 2023 года число сотрудников практически не изменилось. „В этом смысле стартап-сектор ничем не отличается от традиционных компаний, которые в трудные времена принимают рациональные решения и стремятся к экономии. Однако, в стартап-секторе существенно выросли зарплаты, что свидетельствует о стремлении сохранить ценных специалистов. В последние месяцы мы видим стабилизацию показателей занятости, но еще слишком рано говорить, является ли это постоянной тенденцией или осенью ожидается сокращение рабочей силы“, — сказала Пеетерсон, добавив, что следующие месяцы помогут понять влияние текущей экономической ситуации на занятость в развивающемся секторе.

По данным Департамента статистики Эстонии, в первой половине 2024 года в эстонском стартап-секторе хотя бы один день работали 16 164 человека, или 2,3% всех людей, которые работали в Эстонии по меньшей мере один день.