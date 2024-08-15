ФОТО | Второй эстонский отряд по тушению лесных пожаров отправился в Испанию

„Мы с интересом следили за тем, как проходила миссия наших коллег, первыми отправившихся в Испанию. Мы уже получили от них ценные советы и учли их в своих приготовлениях. Также мы общались с регионом Галисия, куда направляемся, и знаем, что там хорошо подготовились к нашему приему“, — сказал руководитель второго отряда Таави Тилк.

Цель помощи Испании — получить опыт, который невозможно приобрести в Эстонии. Также важно, что когда мы сами оказываем помощь другим, то и к нам при необходимости тоже придут на помощь. Бесценной становится и создаваемая сеть сотрудничества.

В каждом отряде по 20 человек, и они будут находиться на месте две недели. Первый отряд работал с 31 июля по 16 августа в центральной части Испании, в регионе Кастилия-Ла-Манча. Второй отряд будет работать с 15 по 31 августа на северо-западе Испании, в Галисии. Оба региона гористые, причем Галисия является одним из самых лесистых районов Испании.

Иные условия требуют иного снаряжения. Пожарные получат легкую однослойную одежду для тушения и более легкие шлемы, которые лучше пропускают воздух. Также они будут оснащены очками для защиты глаз от дыма и искр. Обувь тоже должна быть подходящей и поддерживать голеностоп, так как на транспортном средстве не везде можно проехать, и будет много передвижения пешком по гористой местности.

Летние лесные пожары в Южной Европе в последние годы стали серьезной проблемой. Пожары достигают огромных размеров и наносят значительный ущерб.

Ни одна страна не имеет достаточно ресурсов, чтобы справиться с такими крупными катастрофами в одиночку. Поэтому на помощь вызываются подразделения из других стран. Координацией помощи занимается механизм гражданской защиты Европейского Союза.

В этом году четыре страны Южной Европы — Испания, Франция, Греция и Португалия — запросили дополнительную помощь. В прошлом году в борьбе с лесными пожарами участвовали спасатели из 10 стран, а в этом году — из 12.