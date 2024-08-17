ИТ-компания Wise исследовала предпочтения молодежи: большинство ожидают, что работодатель будет заниматься устранением негативных последствий изменения климата

Гибкость со стороны работодателя в отношении рабочего времени и места выполнения рабочих заданийявляется самым важным аспектом для молодежи. Исследование показывает, что 96% респондентов считают гибкость критическим фактором для организации своей трудовой жизни. „Это отражает желание молодежи сбалансировать работу и личную жизнь, чтобы адаптировать время и место работы в соответствии с их потребностями. Возможность самостоятельно планировать свою работу увеличивает удовлетворенность трудом и продуктивность“, — говорит старший консультант по персоналу Wise Бретт Лемсалу.

Помимо гибкости, молодые люди ожидают от будущего работодателя чётких карьерных моделей. 91% участвующих в исследовании молодых людей считают разнообразные карьерные возможности очень важными. Для девушек (93%) это более важно, чем для парней (88%).

Интересно, что в этом году в среди основных приоритетов появилось ожидание, что работодатель будет способствовать предотвращению негативных последствий изменения климата. В прошлом году только 22% молодых людей считали вклад в предотвращение глобального потепления важным, а в этом году уже 74% респондентов (77% девушек и 67% молодых людей).

Несколько снизилась важность участия в решенииобщественных проблем. Если в прошлом году этот аспект считали важным 91% молодых людей, то в этом году — 86%. Несмотря на некоторое снижение, молодежь по-прежнему ожидает от работодателей возможности заниматься волонтерской работой в рабочее время и участвовать в общественных проектах. Кроме того, для 92% респондентов важно, чтобы компания отстаивала такие ценности как равенство, инклюзивность и социальное разнообразие. „Результаты исследования ясно показывают, что современные молодые люди ищут работодателей, которые предоставляют возможность быть частью чего-то большего и вносить позитивные изменения в общество. Пришло время, чтобы больше компаний поняли и учли эти ожидания, чтобы создать мотивирующую и значимую рабочую среду“, – считает Лемсалу.