ИТ-компания Wise исследовала предпочтения молодежи: большинство ожидают, что работодатель будет заниматься устранением негативных последствий изменения климата
В рамках ежегодного исследования среди молодых людей в возрасте от 16–19 лет от, которое проводит Norstat по заказу ИТ-компании Wise, выяснилось, что молодежь стала еще больше ценить работу по устранению негативных последствий изменения климата со стороны работодателя. Кроме этого, молодые люди больше всего ценят возможность самостоятельно определять свой рабочий график и место выполнения работы.
Гибкость со стороны работодателя в отношении рабочего времени и места выполнения рабочих заданийявляется самым важным аспектом для молодежи. Исследование показывает, что 96% респондентов считают гибкость критическим фактором для организации своей трудовой жизни. „Это отражает желание молодежи сбалансировать работу и личную жизнь, чтобы адаптировать время и место работы в соответствии с их потребностями. Возможность самостоятельно планировать свою работу увеличивает удовлетворенность трудом и продуктивность“, — говорит старший консультант по персоналу Wise Бретт Лемсалу.
Помимо гибкости, молодые люди ожидают от будущего работодателя чётких карьерных моделей. 91% участвующих в исследовании молодых людей считают разнообразные карьерные возможности очень важными. Для девушек (93%) это более важно, чем для парней (88%).
Интересно, что в этом году в среди основных приоритетов появилось ожидание, что работодатель будет способствовать предотвращению негативных последствий изменения климата. В прошлом году только 22% молодых людей считали вклад в предотвращение глобального потепления важным, а в этом году уже 74% респондентов (77% девушек и 67% молодых людей).
Несколько снизилась важность участия в решенииобщественных проблем. Если в прошлом году этот аспект считали важным 91% молодых людей, то в этом году — 86%. Несмотря на некоторое снижение, молодежь по-прежнему ожидает от работодателей возможности заниматься волонтерской работой в рабочее время и участвовать в общественных проектах. Кроме того, для 92% респондентов важно, чтобы компания отстаивала такие ценности как равенство, инклюзивность и социальное разнообразие. „Результаты исследования ясно показывают, что современные молодые люди ищут работодателей, которые предоставляют возможность быть частью чего-то большего и вносить позитивные изменения в общество. Пришло время, чтобы больше компаний поняли и учли эти ожидания, чтобы создать мотивирующую и значимую рабочую среду“, – считает Лемсалу.
Тем не менее, при выборе работодателя молодежь в первую очередь мотивирует конкурентоспособная заработная плата, а затем дополнительные преимущества, такие как гибкий график работы с дополнительными выходными, участие в компании, профессиональное менторство, а также ежедневные бонусы в офисе (например, закуски или тренажерный зал) и за его пределами (например, компенсация спортивных мероприятий или забота о здоровье).
Молодые люди также высоко ценят:
инклюзивную рабочую культуру (89%);
возможность создавать инновации и решения будущего (88%);
офисные бонусы, такие как тренажерный зал, закуски, компенсации спортивных занятий и корпоративные мероприятия для работников (82%);
возможность работать на международном уровне (77%).
Wise вдохновляет молодежь материалами по предпринимательству, созданными экспертами в стартапах, которые предназначены для поддержки школьного обучения и доступны бесплатно на странице Wise.
Об исследовании:
В исследовании, проведенном весной этого года Norstat по заказу Wise, приняли участие 307 молодых людей, из которых 106 — девушки и 201 — парни. Целевой группой исследования стали учащиеся школ Эстонии, которые в 2023/2024 учебном году учатся в 9-ом классе основной школы, в гимназических классах или в других учебных заведениях, предоставляющих среднее образование (получающие среднее профессиональное образование).
O Wise
Wise — это глобальная технологическая компания, которая разрабатывает лучшие способы перемещения и управления деньгами в мире. С помощью счета Wise люди и компании могут хранить деньги в более чем 40 валютах, осуществлять международные переводы и оплачивать расходы за рубежом. Крупные компании и банки также используют технологию Wise и ее трансграничную платежную сеть, которая в будущем обеспечит безграничные деньги для всех и везде.
Миссия Wise — упрощать жизнь людей и экономить их деньги. Wise была основана в 2011 году Кристо Кярманном и Тааветом Хинрикусом. Это одна из самых быстрорастущих прибыльных технологических компаний в мире, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. У Wise 10 миллионов активных частных и бизнес-клиентов. В 2023 финансовом году Wise переместил более 120 миллиардов евро через границы, сэкономив клиентам более 1,7 миллиарда евро. Самый крупный офис Wise, в котором работает более 2000 сотрудников, находится в Таллинне.
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