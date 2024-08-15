Новости Эстонии
15.08.2024, 12:10

ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Наслаждайтесь! Сегодня один из самых теплых дней августа

 
Пляжный сезон
Пляжный сезон
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Погода в Эстонии формируется областью высокого давления, медленно распространяющейся с востока на юго-восток от Балтийского моря и на страны Балтии.

В четверг (15.08) будет небольшая облачность, без осадков. Утром местами появится туман. Ветер повернет с запада на юг, 1-7 м/с, на островах южный и юго-восточный ветер к вечеру усилится до 4-10 м/с. Температура воздуха 21..26°С.

В пятницу (16.08) зона высокого давления начнет медленно уходить от нас на юго-восток, а ночью со стороны моря подойдет область низкого давления, которая днем ​​будет перемещаться на северо-восток через Эстонию. Утром на островах местами пойдет дождь, днем ​​во многих частях Эстонии пройдут ливни, также может быть гроза. Вероятность дождя меньше (~25%) на юго-востоке Эстонии. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью 13..17°С, на побережье до 19°С, днем ​​20..26°С.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии