15.08.2024, 12:10
ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Наслаждайтесь! Сегодня один из самых теплых дней августа
ФОТО: | Delfi Meedia
Погода в Эстонии формируется областью высокого давления, медленно распространяющейся с востока на юго-восток от Балтийского моря и на страны Балтии.
В четверг (15.08) будет небольшая облачность, без осадков. Утром местами появится туман. Ветер повернет с запада на юг, 1-7 м/с, на островах южный и юго-восточный ветер к вечеру усилится до 4-10 м/с. Температура воздуха 21..26°С.
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