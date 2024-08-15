Михал и Пакоста: мы ждем, когда Россия станет спокойным демократическим государством, тогда мы сможем снова открыть границы и возобновить торговлю(12)
В 12 часов в Доме Стенбока прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста.
Кристен Михал отчитался, что ездил с визитом в Финляндию и встречался там с президентом и премьер-министром. Основная тема - оборонное сотрудничество, энергобезопасность (Estlink 2 и создание Estlink 3) и помощь Украине.
Взявшая слово Лийза-Ли Пакоста расскзала, что в связи с необходимостью принимать новые решения по поводу тюрем отправится в Тартускую тюрьму. По ее словам, за последние 10 лет количество заключенных сократилось с 3000 до примерно 1800 человек, поэтому осталось очень много свободного места, и нужно решать, что с ним делать: например, сдавать в аренду, так как продавать их было бы невыгодно. На следующей неделе правительство должно обсудить этот вопрос.
Утром министр встретилась с представителями Союза инфотехнологий и коммуникаций Эстонии и обсудила поддержку экспорта Эстонии с целью привлечения большого количества средств. Была введена новая форма сотрудничества: если у министра есть приглашение, например, отправиться в другую страну представлять Эстонию, то, - если это не связано с „европейскими“ темами или защитой интересов Эстонии, - Союз может оценивать их со своей стороны и участвовать в мероприятиях. Пакоста подчеркнула, что все должно быть очень прозрачно.
Пирет Хартман сообщила, что правительство дало ей полномочия заключить договор с Фондом развития сельской жизни, что позволяет добавить 7 млн евро в сектор рыболовства и рыбной промышленности, что позволит брать новые кредиты и делать инвестиции.
В начале недели она встречалась с представителями сельского хозяйства, которые дали обзор текущей ситуации, в том числе рассказали об ущербе, который нанес недавний шторм. По ее словам, запрос на компенсацию направлен в Европейскую комиссию.
Хартман обратила внимание, что Департамент сельхозпродуктов раскритиковал работу, связанную с пищевой безопасностью (речь идет о продуктах, которые могут быть опасны для людей), сказала, что опасность нельзя оставлять без внимания, и пообещала следить за ситуацией.
Последняя тема министра регионального развития и сельского хозяйства - общественный транспорт. По ее словам, все деньги, которые получает государство от билетов, оно отправляет обратно в регионы.
„В Эстонской экономике дела всегда шли хорошо, когда транзит был открыт и на запад, и на восток, но сейчас один конец закрыт, - так объяснила Пакоста одну из причин спада в экономике. - Мы все ждем, когда Россия станет спокойным демократическим государством, мы сможем снова открыть границы и запустить торговлю, тогда и в нашей экономике дела будут идти хорошо“.
Кристен Михал добавил, что дебаты по бюджету начнутся 27 августа, после этого можно будет оценить важные параметры экономики. Общественный сектор, напомнил он, ждет 10-процентное урезание.
Отвечая на вопрос, как оборонная промышленность Эстонии может участвовать в закупке снарядов, премьер-министр ответил, что самое главное, чего хотят промышленники, - чтобы не было сделано чего-то, чего „потом придется стыдиться“, чтобы у них была возможность проверять своих партнеров. По его словам, государство старается, чтобы изменения законов и условия для этого были созданы. Эстония взяла на себя обязанность 0,25% ВВП отправлять Украине. Это значит, что государство будет заказывать у эстонских промышленников то, что необходимо для победы в войне.
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