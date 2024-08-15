Михал и Пакоста: мы ждем, когда Россия станет спокойным демократическим государством, тогда мы сможем снова открыть границы и возобновить торговлю

Кристен Михал отчитался, что ездил с визитом в Финляндию и встречался там с президентом и премьер-министром. Основная тема - оборонное сотрудничество, энергобезопасность (Estlink 2 и создание Estlink 3) и помощь Украине.

Взявшая слово Лийза-Ли Пакоста расскзала, что в связи с необходимостью принимать новые решения по поводу тюрем отправится в Тартускую тюрьму. По ее словам, за последние 10 лет количество заключенных сократилось с 3000 до примерно 1800 человек, поэтому осталось очень много свободного места, и нужно решать, что с ним делать: например, сдавать в аренду, так как продавать их было бы невыгодно. На следующей неделе правительство должно обсудить этот вопрос.

Утром министр встретилась с представителями Союза инфотехнологий и коммуникаций Эстонии и обсудила поддержку экспорта Эстонии с целью привлечения большого количества средств. Была введена новая форма сотрудничества: если у министра есть приглашение, например, отправиться в другую страну представлять Эстонию, то, - если это не связано с „европейскими“ темами или защитой интересов Эстонии, - Союз может оценивать их со своей стороны и участвовать в мероприятиях. Пакоста подчеркнула, что все должно быть очень прозрачно.

Пирет Хартман сообщила, что правительство дало ей полномочия заключить договор с Фондом развития сельской жизни, что позволяет добавить 7 млн евро в сектор рыболовства и рыбной промышленности, что позволит брать новые кредиты и делать инвестиции.

В начале недели она встречалась с представителями сельского хозяйства, которые дали обзор текущей ситуации, в том числе рассказали об ущербе, который нанес недавний шторм. По ее словам, запрос на компенсацию направлен в Европейскую комиссию.

Хартман обратила внимание, что Департамент сельхозпродуктов раскритиковал работу, связанную с пищевой безопасностью (речь идет о продуктах, которые могут быть опасны для людей), сказала, что опасность нельзя оставлять без внимания, и пообещала следить за ситуацией.