ГРАФИКИ | Безработица несколько снизилась, занятость выросла
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2024 года уровень безработицы составил 7,6%, уровень трудовой занятости — 69,7% и уровень участия в рабочей силе — 75,4%.
Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева пояснила, что по сравнению с предыдущим кварталом число безработных сократилось на 1100 человек: „По сравнению со вторым кварталом прошлого года, безработных стало на 7600 человек больше. Уровень безработицы составил 7,6%, т. е. на 0,2 процентных пункта ниже, чем в первом квартале“.
Аналитик пояснила, что заметнее всего безработица выросла среди молодежи, то есть среди людей в возрасте 15–24 лет. „По сравнению с первым кварталом безработных молодых людей стало на 5500 больше, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года – на 4800 больше“, – сказала она, добавив, что также увеличилось число людей, которые были безработными в течение года и более.
Безработных в возрасте 25–49 лет во втором квартале было на 4200 меньше, чем в первом, но в годовом сравнении их все равно оказалось на 6100 больше. „Среди 50–74-летних количество безработных сократилось как поквартально, так и по сравнению с прошлым годом. Уровень безработицы среди мужчин и женщин во втором квартале был примерно одинаковым: 7,6% среди мужчин и 7,5% среди женщин“, – уточнила Вассильева.
Число занятых увеличилось за квартал во всех секторах
По сравнению с первым кварталом число занятых увеличилось на 13 200 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года занятость увеличилась на 11 700 человек. Уровень трудовой занятости, т. е. доля занятых, среди лиц в возрасте 15–74 лет, составил 69,7%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем годом ранее, и на 1,3 процентных пункта выше, чем в первом квартале текущего года.
„За квартал число занятых увеличилось во всех секторах. В промышленности и строительстве добавилось 6900 человек, в секторе услуг – 5200, в секторе сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства – 1000“, – сказала она. „Однако, если мы посмотрим только на наемных работников, по сравнению с первым кварталом их число в промышленности и строительстве несколько снизилось. По сравнению с предыдущим годом количество занятых в промышленности и строительстве сократилось на 5800 человек, а занятость в других отраслях увеличилась“, заявил аналитик.
По регионам за квартал показатели занятости выросли в Харьюмаа (но не в Таллинне), Ида-Вирумаа и Южной Эстонии, а снизились прежде всего в Таллинне и Западной Эстонии. Увеличение числа занятых имело место в первую очередь за счет предпринимателей. Если год назад предприниматели составляли 10,6% всех занятых, то во втором квартале этого года их доля составила 13,4%.
Приток рабочей силы на рынок продолжается
Уровень участия в рабочей силе, который показывает, какая доля населения в возрасте 15–74 лет экономически активна, то есть работает (относится к занятым), либо хочет работать и ищет работу (относится к безработным), увеличивается третий квартал подряд, во втором квартале этого года впервые превысив порог в 75%.
„Это на 1,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале, а также годом ранее — оба показателя составляли 74,2%. В то же время количество неактивных людей на рынке труда сократилось. По сравнению с первым кварталом неактивных людей стало на 12 100 меньше. По сравнению со вторым кварталом прошлого года их стало меньше на 9600“, — отметила Вассильева.
В статистике рабочей силы отражены постоянные жители Эстонии, которые проживают или планируют жить в Эстонии на протяжении как минимум одного года. Количество военных беженцев из Украины, имеющих временную защиту и охваченных исследованием рабочей силы, для предоставления касающихся их оценок является недостаточным. Больше статистики об украинцах, занятых на рынке труда Эстонии, доступно в разделе быстрой статистики Департамента статистики.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных, разделе рабочей силы и в приложении рынка труда tooturg.stat.ee, разработанном Департаментом статистики и Министерством социальных дел.
NB! Начиная с 15 мая 2024 года годовые и квартальные данные в разделе рынка труда будут публиковаться в отдельных таблицах. Подробная информация доступна на домашней странице Департамента статистики.
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