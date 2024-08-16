ГРАФИКИ | Безработица несколько снизилась, занятость выросла

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева пояснила, что по сравнению с предыдущим кварталом число безработных сократилось на 1100 человек: „По сравнению со вторым кварталом прошлого года, безработных стало на 7600 человек больше. Уровень безработицы составил 7,6%, т. е. на 0,2 процентных пункта ниже, чем в первом квартале“.

Аналитик пояснила, что заметнее всего безработица выросла среди молодежи, то есть среди людей в возрасте 15–24 лет. „По сравнению с первым кварталом безработных молодых людей стало на 5500 больше, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года – на 4800 больше“, – сказала она, добавив, что также увеличилось число людей, которые были безработными в течение года и более.

Безработных в возрасте 25–49 лет во втором квартале было на 4200 меньше, чем в первом, но в годовом сравнении их все равно оказалось на 6100 больше. „Среди 50–74-летних количество безработных сократилось как поквартально, так и по сравнению с прошлым годом. Уровень безработицы среди мужчин и женщин во втором квартале был примерно одинаковым: 7,6% среди мужчин и 7,5% среди женщин“, – уточнила Вассильева.

Число занятых увеличилось за квартал во всех секторах

По сравнению с первым кварталом число занятых увеличилось на 13 200 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года занятость увеличилась на 11 700 человек. Уровень трудовой занятости, т. е. доля занятых, среди лиц в возрасте 15–74 лет, составил 69,7%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем годом ранее, и на 1,3 процентных пункта выше, чем в первом квартале текущего года.