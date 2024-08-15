Департамент здоровья: купаться у „Русалки“ опасно!

За последние две недели Таллиннская детская больница приняла около 15 пациентов, которые ходили непосредственно купаться или играть на Инглиранд возле мемориала „Русалка“. У больных диагностированы различные инфекции желудочно-кишечного тракта, вызвавшие сильную рвоту и диарею.

Особенно подвержены риску дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой.

По данным Департамента здоровья, Инглиранд не является официальным местом для купания, поэтому купаться на пляже здесь категорически не рекомендуется. Вместо этого Департамент здоровья рекомендует купаться в официальных местах для купания, поскольку там есть данные о качестве воды и за ними ведется наблюдение.

Список официальных мест для купания опубликован на сайте Департамента здоровья.

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