Департамент здоровья: купаться у „Русалки“ опасно!(10)
Департамент здравоохранения не рекомендует купаться на пляже Инглиранд в Кадриорге, так как через воду можно подцепить кишечные инфекции.
За последние две недели Таллиннская детская больница приняла около 15 пациентов, которые ходили непосредственно купаться или играть на Инглиранд возле мемориала „Русалка“. У больных диагностированы различные инфекции желудочно-кишечного тракта, вызвавшие сильную рвоту и диарею.
Особенно подвержены риску дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой.
По данным Департамента здоровья, Инглиранд не является официальным местом для купания, поэтому купаться на пляже здесь категорически не рекомендуется. Вместо этого Департамент здоровья рекомендует купаться в официальных местах для купания, поскольку там есть данные о качестве воды и за ними ведется наблюдение.
Список официальных мест для купания опубликован на сайте Департамента здоровья.
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