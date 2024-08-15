124 расторгнутых договора. Таллинн улучшит социальные гарантии уволенных учителей

Таллинн освободил от занимаемых должностей учителей, не соответствующих требованиям к владению языком, в соответствии с Законом о трудовых договорах и исходя из судебной практики. Однако Трудовая инспекция обратилась к городу с предложением пересмотреть основания для расторжения трудовых договоров некоторых учителей, чтобы дать им возможность получить пособие по безработице. Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что для Таллинна очень важно оказать любую возможную поддержку своим учителям, поэтому город работает над поиском справедливых решений. „Город Таллинн расторг трудовые договора с учителями, не соответствующими языковым требованиям, действуя в соответствии с действующим законодательством. Однако Трудовая инспекция предлагает пересмотреть основания для расторжения некоторых трудовых договоров, чтобы у людей появилась возможность получить пособие по безработице, – сказал Яшин. – Следуя рекомендациям Трудовой инспекции, мы готовы предложить лучшие условия для своих бывших сотрудников. Этот шаг направлен на то, чтобы укрепить чувство уверенности и предоставить социальные гарантии людям, которые внесли важный вклад в нашу систему образования, а теперь вынуждены ее покинуть“.