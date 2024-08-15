Союз автовладельцев обратился к канцлеру права по поводу налога на автомобили: он противоречит конституции!

По словам председателя правления EAOL Прийта Таммераида, закон о налоге на автотранспортные средства прямо противоречит статье 32 конституции, согласно которой собственность каждого неприкосновенна и одинаково защищена. „Регистрационный сбор, составляющий тысячи евро, по закону не является частью цены автомобиля, а представляет собой конечную стоимость транспортного средства для человека“, — сказал Таммераид, который заявил, что регистрационный сбор вызывает прямые финансовые затраты и ущерб лицу, например, в случае наступления страхового случая.

„Например, если цена продажи транспортного средства составляет 20 000 евро, а регистрационный сбор — 1 000 евро, то общая стоимость покупки транспортного средства для человека составит 21 000 евро. Однако, поскольку регистрационный сбор является добавленным государством налогом, страховые компании не покрывают эту значительную часть общей стоимости“, - сказал Таммерайд.

„Если транспортное средство, приведенное в том же примере и стоимость которого для человека составляет 21 000 евро, на следующий день попадет в дорожно-транспортное происшествие по вине кого-то другого, то ни страхование дорожного движения, ни каско страховой компании не будут учитывать общую стоимость транспортного средства при расчете компенсации, поскольку уплаченная плата за регистрацию сопоставима с невозвратной госпошлиной“, - пояснил Таммераид.

„В определенных случаях речь может идти о регистрационном сборе в тысячи евро, которые человек теряет в случае угона транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия“, - добавил председатель союза. В таких условиях, по его словам, собственность автовладельца не защищена одинаково, что прямо противоречит положениям Конституции.

Эстонский союз автовладельцев – некоммерческая организация, объединяющая владельцев транспортных средств, которая в прошлом году собрала около 80 тысяч подписей против налога на автомобили.